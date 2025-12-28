Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a emis un avertisment critic pentru turiștii aflați în stațiunea Rânca, pe fondul unui trafic intens înregistrat duminică, în ciuda avertizării de Cod Roșu de viscol.

Autoritățile avertizează că drumul DN 67C, care face legătura cu localitatea Novaci, ar putea fi închis în orice moment din cauza fenomenelor meteorologice extreme.

Mesajul drumarilor este unul ferm. Cei care plănuiesc să părăsească stațiunea în această seară trebuie să plece imediat, deoarece, odată cu închiderea drumului, accesul va fi interzis până în a doua parte a zilei de luni, 29 decembrie.

Situația din teren este extrem de periculoasă, meteorologii prognozând ninsori abundente și rafale de vânt ce pot depăși 120 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri.

Aceste condiții meteo, specifice codului roșu, determină o scădere a vizibilității aproape de zero, făcând intervenția utilajelor și circulația rutieră imposibile.

Prin urmare, singura fereastră de siguranță pentru coborâre rămâne intervalul imediat, înainte ca viscolul să blocheze definitiv principala cale de comunicație.