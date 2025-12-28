Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, numind-o „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, chiar înaintea unei întâlniri decisive între Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Într-un interviu acordat agenției TASS, Lavrov a susținut că Bruxelles-ul se pregătește activ pentru un conflict direct cu Rusia și că liderii europeni, alături de regimul de la Kiev, nu manifestă deschidere pentru un dialog constructiv.

În contrast, șeful diplomației de la Moscova a subliniat că Federația Rusă apreciază eforturile depuse de președintele american Donald Trump și de echipa sa pentru identificarea unei soluții de pace.

Declarațiile vin într-un moment de maximă intensitate diplomatică, în timp ce președintele ucrainean se deplasa spre reședința Mar-a-Lago din Florida pentru a discuta cu Donald Trump revizuirea planului de pace, redus recent de la 28 la 20 de puncte.

Întâlnirea, programată pentru ora 20:00 (ora României), are loc pe fondul unor tensiuni militare crescute, după ce Rusia a lansat sâmbătă unul dintre cele mai masive atacuri aeriene asupra Kievului din ultimele săptămâni.

În ciuda consultărilor recente ale lui Zelenski cu liderii europeni și cu premierul canadian Mark Carney, Moscova pare să mizeze pe o comunicare directă cu Washingtonul, încercând să marginalizeze rolul Uniunii Europene în viitoarele negocieri pentru încetarea conflictului.