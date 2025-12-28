Motivul este unul halucinant: instituția este în renovare, în toiul sărbătorilor! Românii au protestat în faţa instituţiei și denunță un atac în ceea ce privește dreptul la democrație.

7 luni fără raportul promis despre alegeri. Ce face Nicușor Dan?

Nemulțumirile oamenilor continuă, iar revolta persistă, asta pentru că românii nu au primit un răspuns în ceea ce privește anularea alegerilor din 2024, iar sistemul pare că se teme. Românii au venit în fața Parchetului General la începutul acestei săptămâni cu documente pentru a depune plângeri penale, însă au avut o surpriză: activitatea cu publicul era sistată până la finalul anului. Oamenii nu au avut nicio altă alternativă pentru a depune aceste documente.

Sistemul nu le-a dat o variantă ca să poată să depună aceste plângeri penale. Poporul nu a primit un răspuns nici de la președinte pentru că în urmă cu 7 luni, Nicușor Dan a promis că va face public raportul privind anularea alegerilor, însă până în acest moment raportul nu este făcut.

Sunt promisiuni nerespectate. Când a fost anunțată această întâlnire în fața Parchetului General pentru a se depune plângerile penale, activitatea a fost sistată, iar programul de la registratură era unul extrem de scurt, de două ori pe săptămână - câte două ore.