Președintele Comisiei de Aparare din Senat, despre raportul pe anularea alegerilor: "Anumite răspunsuri au fost în zona informațiilor clasificate"

Mihai Weber, presedinte Comisia de Aparare din Senat/ Captură foto
Scandalul anulării alegerilor a ajuns în Parlament, la Comisia de Apărare, dar românii nu află nici de data aceasta ce s-a întâmplat la finalul anului 2024 pentru că informațiile rămân clasificate. Președintele Nicușor Dan a promis încă din campania pornită chiar acum un an ca va desecretiza informațiile din sedința CSAT, dar de când a promis prima dată tot amână acest moment. 

„S-a răspuns exact în zona informațiilor neclasificate. S-a spus exact că a fost o imixtiune a unor actori statali și non-statali, lucru care s-a mai spus și la sfârșitul anului 2024. Anumite răspunsuri au fost în zona informațiilor clasificate.

Bănuiesc că va fi desecretizată ședința, dacă președintele a promis. Eu știu că și atunci au fost desecretizate doar anumite elemente. Și revin și spun că a existat o imixtiune a unor actori statali și non-statali în alegerile din România, favorizând un candidat. S-a spus atunci cu subiect și predicat, au fost acele informații care s-au declasificat.

Acuma a fost și acest raport al Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea pe anul 2024, are anumite anexe clasificate.”, a declarat  Mihai Weber, presedinte Comisia de Aparare din Senat. 

