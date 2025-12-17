„S-a răspuns exact în zona informațiilor neclasificate. S-a spus exact că a fost o imixtiune a unor actori statali și non-statali, lucru care s-a mai spus și la sfârșitul anului 2024. Anumite răspunsuri au fost în zona informațiilor clasificate.

Bănuiesc că va fi desecretizată ședința, dacă președintele a promis. Eu știu că și atunci au fost desecretizate doar anumite elemente. Și revin și spun că a existat o imixtiune a unor actori statali și non-statali în alegerile din România, favorizând un candidat. S-a spus atunci cu subiect și predicat, au fost acele informații care s-au declasificat.

Acuma a fost și acest raport al Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea pe anul 2024, are anumite anexe clasificate.”, a declarat Mihai Weber, presedinte Comisia de Aparare din Senat.