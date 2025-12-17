La fața locului au fost direcționate de urgență o autospecială de stingere (ASAS) și un echipaj SMURD B2 de la Detașamentul Cernavodă, alături de o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Conform primelor informații, nu există persoane încarcerate.

În accident au fost implicate 8 persoane, însă niciuna dintre acestea nu necesita îngrijiri medicale.

Primele date indică faptul că accidentul s-ar fi produs pe fondul stratului de polei depus pe asfalt. „Au fost anunțați reprezentanții de la Drumuri Naționale, care vor acționa cu material antiderapant”, au transmis polițiștii.