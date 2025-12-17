Carambol cu 6 mașini pe podul Sfânta Maria de la Cernavodă: 8 persoane, implicate

Carambol cu 6 mașini pe podul Sfânta Maria de la Cernavodă: 8 persoane, implicate /Arhivă foto
Un grav accident de circulație s-a produs, miercuri dimineață, în județul Constanța. Șase autoturisme au fost implicate într-un carambol în localitatea Cernavodă, pe podul Sfânta Maria. 

La fața locului au fost direcționate de urgență o autospecială de stingere (ASAS) și un echipaj SMURD B2 de la Detașamentul  Cernavodă, alături de o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Conform primelor informații, nu există persoane încarcerate. 

În accident au fost implicate 8 persoane, însă niciuna dintre acestea nu necesita îngrijiri medicale.

Primele date indică faptul că accidentul s-ar fi produs pe fondul stratului de polei depus pe asfalt. „Au fost anunțați reprezentanții de la Drumuri Naționale, care vor acționa cu material antiderapant”, au transmis polițiștii.