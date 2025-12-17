Nu au fost alte persoane care să fi avut nevoie de îngrijiri medicale, iar explozia, care a avut loc într-o locuință situată la parterul blocului, nu a fost urmată de incendiu.

"Cel mai probabil, explozia a fost generată de un scurtcircuit electric urmat de o scăpare de gaze, produse la un aparat de gătit", precizează ISU Hunedoara.

La fața locului s-au aflat și echipe ale distribuitorilor de gaze naturale și de curent electric, iar alimentarea cu gaz și energie electrică pentru toate cele trei scări ale blocului de locuințe a fost oprită.

Specialiștii în construcții au stabilit că nu se impune evacuarea imobilului, nefiind afectată structura de rezistență.

Un echipaj de pompieri se află încă la fața locului, miercuri dimineața, împreună cu echipele tehnice, care fac măsurători și verificări privind siguranța rețelei de alimentare cu energie electrică și gaz metan.