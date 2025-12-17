Tot scandalul s-a produs pe fondul consumului de alcool. Mai multe persoane se întâlniseră în gospodăria unui localnic pentru tăierea porcului și au fost martore la încăierare.

Individul înjunghiat a ajuns la spital cu răni la nivelul abdomenului și la piciorul stâng. Potrivit martorilor, proprietarul porcului îi chemase pe bărbați ca să îl ajute și le promisese că le va da și lor câteva bucăți de carne. Polițiștii au deschis un dosar penal și l-au arestat preventiv pe cel care a sărit cu cuțitul.