Tentativă de omor în Prahova: un bărbat și-a înjunghiat amicul la tăierea porcului

Un bărbat este cercetat pentru tentativă de omor după ce și-a înjunghiat un amic la tăierea porcului! Scenele halucinante au avut loc în Prahova, iar cei doi s-ar fi luat la ceartă pentru că nu s-au înțeles cum să împartă porcul. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Tot scandalul s-a produs pe fondul consumului de alcool. Mai multe persoane se întâlniseră în gospodăria unui localnic pentru tăierea porcului și au fost martore la încăierare.

Individul înjunghiat a ajuns la spital cu răni la nivelul abdomenului și la piciorul stâng. Potrivit martorilor, proprietarul porcului îi chemase pe bărbați ca să îl ajute și le promisese că le va da și lor câteva bucăți de carne. Polițiștii au deschis un dosar penal și l-au arestat preventiv pe cel care a sărit cu cuțitul. 