Conflict a izbucnit în Portul Constanța, în zona Poarta 5.

Potrivit unor surse, unul dintre bărbați nu și-a respectat rândul cu camionul la încărcare, iar agresorul l-a înjunghiat cu un cuțit, scrie Ziua de Constanța.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj SMURD.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat, de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înțepător, un alt bărbat, de 29 de ani.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

În cauză, a fost întocmit dosar penal.