Cataramă a calificat gestul lui Iohannis drept „o lovitură dată democrației în moalele capului”, comparându-l cu o lovitură de stat.​

„Eu vă spun că mai devreme sau mai târziu, acea lovitură dată democrației în moalele capului, lovitură mai gravă decât aia nu se poate, să nu ții cont de ce vor oamenii… Aceste politici de a promova binele colectiv în detrimentul drepturilor și libertăților inviduale, dar binele colectiv fiind stabilit de Guvern și nu de altcineva, (asta) se va întoarce. Iohannis va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!”, a declarat Cataramă, conform Gândul.

Cataramă a mai avertizat că forțe responsabile de „nenorociri” încearcă să revină la putere, în contextul unei reconfigurări globale a lumii.

„Lumea se schimbă, iar aceste politici progresiste, globaliste nu mai au fundament”, a punctat omul de afaceri.