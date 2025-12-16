Doamna Panioglu, ce faceți, sunteți bine? Eu vă vorbesc frumos, nu cum vorbiți dumneavoastră în sala de judecată. Am înțeles, ați fost nervoasă, i-ați dat unui coleg cu dosarul în cap. Mare lucru! Doamna a condamnat mulți corupți, dar a ținut un dosar 9 ani. Ce contează ce școli au făcut, contează că vb. Cum? De ce nu au vorbit când era Coldea, Kovesi, Dumbravă? Atunci de ce nu au vorbit? De vreo două zile am auzit că doamna își ține CV-ul la secret. De ce? Am auzit că îi e rușine cu facultatea făcută. Acum toți o fac eroină, dar ea, în septembrie, a ieșit la pensie cu o pensie grasă. I-am dat mesaje doamnei, ne răspunde la orice, dar nu despre CV și facultate.

Astăzi am găsit când și-a depus dânsa candidatura la CSM, a depus un proiect, vă arăt proiectul și CV-ul. Cred că și un copil de clasa a patra are un CV mai consistent ca doamna. Ăștia care sunt prietenii ei din rețea, ea e prietenă cu Drulă, Costache, ei sunt acolo, în gașca lor, se promovează unul pe altul. Nu au învățat-o să facă un CV Europass. Am pus pe Facebook un fost coleg și am găsit. Mi-a scris unul și am aflat și ce alte colege a avut. A avut onestitatea și și-a publicat diploma. A absolvit în ’95, colegii dumneavoastră de an m-au rugat să vă salut, vă spun cu nume și prenume. Doamna este eroină, dar nu doar Savonea se plânge de comportamentul doamnei. Raluca Moroșanu s-a plâns, cealaltă eroină.

Nu a vrut să intre în complet cu ea, că sunt probleme. Am văzut astăzi în Gândul o postare a lui Bolojan în care vrobeste despre eroismul lui Moroșanu și despre ce se întâmplă în stradă. Doamna lucrează la departamentul politic al Ambasadei SUA la București, de 10 ani, este fix cea care m-a invitat în campanie cu adjunctul departamentului politic și am refuzat. Vedeți mesajul. Mi-a zis că sunt echilibrați și cred că am fost singura care a refuzat întâlnirea. Doamna este din vremea lui Biden. Eu mă aștept ca dânsa să nu mai lucreze la ambasada americană. Doamna a fost jurnalist la HotNews, Digi, ea crede că încă e jurnalist. Domnul Rubio a spus clar că diplomații americani nu au voie să comenteze alegerile din fiecare țară, dar doamna a avut și o bursă de la Soros.

Să ne întoarcem la Călin Georgescu. Unii zic că sunt eu supărată că nu am fost votată, voi ați pierdut, era o șansă să arătăm cum schimbăm lucrurile. A ieșit Ciucu să prezinte dezastrul de la Nicușor. Ultimele 6 luni a fost Bujduveanu, în astea 6 luni de ce nu ați urlat? A mințit Nicușor că a zis că gata, ei au plătit toate datoriile și acum e nenorocire. Mai nea Ciucule, cu cine? Cu cine a făcut majoritate Nicușor Dan? Nu cu PNL? Sunteți toți acolo... El împarte parcurile la primăriile de sector. Domnule Ciucu, o să ajungă Izvor la Untold? Și-l doresc de mult timp.

Mă întorc la Călin Georgescu, mă înjură ăștia pe mine că am trădat, eu nu-mi iau mesajele despre Călin Georgescu din public, adevărul va ieși la suprafață și veți înțelege. Voi nu înțelegeți ce vă spune domnul Georgescu, blestemul nu poate fi rupt decât cu voi. I-am văzut pe unul să facă AUR protest, mai stai puțin, nu ai zis că Simion a trădat, că se folosește de Călin Georgescu? Acum AUR e bun pentru protest? Hai, organizați voi protest și eu vin. Mulți îmi zic că nu sunt la proteste, dar vine Alessia Păcuraru și Realitatea, iar eu fac ce trebuie la emisiune. Nu trebuie să dovedesc ce cred, treziți-vă și înțelegeți ce vă spune omul ăsta și nu vă vad decât moraliști pe FB, să vă văd în stradă.

Mă uit și la ce se întâmplă în America. Apropo, Bolojane, te sună Coldea sau Soros? Terminați cu raportul CSAT, ce raport? Ăla e o mizerie, o vrăjeală trimisă de pe vremea lui Bolojan când era interimar, l-a trimis să aveți ce rumega. Văd că Nicușor Dan vorbește de Ucraina și Moldova, să tăiem pentru armament, l-am văzut și pe dementul ăla în Anglia care le spune fiicelor să se pregătească de război. Și Nicușor Dan a zis la francezi să fim pregătiți de război. Serios?

Mă uit și eu în lume: Zelenski renunță la NATO, ușor-ușor, UE nu are curaj să-i răspundă lui Trump. În timpul ăsta Trump a zis „hai băieți, că scot dovezi cum au fost fraudate alegerile”. Hai că va veni vremea și la noi, dar cu ajutorul cetățenilor. Stați și încasati taxe, impozite, ne jignesc, ei au bani pentru proteste în Piața Victoriei, au donat și la Recorder. Dar cei care nu o duc bine, ce fac? Un domn agricultor spune că se reduc subvențiile ca să dăm bani în Ucraina. Gorghiu și Turcan făceau selfie că a picat moțiunea. Alo! Din cauza ta, Turcan, nu mai avem Tezaur! Nu aveți o limită, nimic! Bine, mă, botox! Nu mai pot să mai vorbesc de botoxate ce sunt.

Apropo, mi-am adus aminte de presă. Astăzi l-au reținut pe Răzvan Cuc. Nu l-am plăcut, dar știți cine era director de cabinet? Soțul doamnei Cătălina Porumbel de la Antena 1. O știți? Adică... Ei așa gândesc, nu pot trăi fără șpăgi, aranjamente. Sunt bolnavi de putere, iar susținătorii lor nu au niciun beneficiu, dar cântăreții fac bani frumoși de la ONG-uri.

Apropo, patronii de la Pro TV știu ce a făcut Chirilă la emisiune? La Pro TV nu aveai voie să faci politică. Le scriu eu zilele astea. Până aici s-a ajuns, să se facă preș Bolojan în fața lui Chirilă. În pandemie cerșeau că nu aveau spectacole. Vom vorbi și de maimuțoiul de la Cotroceni, s-a dus la Moș Crăciun, a lipsit de la pozele de grup, a început iar cu rușii. Cel mai tare mi s-a părut că el a intrat pe Skype la o ședință la Parlament acolo să le spună cum să modifice o lege să semneze primarul nu știu ce autorizație. Justiția capturată? Democrația e capturată. Aștept să vă închidă iar în case. Iar mă reclamă ăștia la CNA — și acolo, Bănescu și Jucan care se luptă pentru justiție. Jucan a terminat procesul cu RA-APPS? L-a pierdut? De asta e supărat pe justiție.

Între timp Trump se ocupă de droguri, la noi e USR la șefia drogurilor, care vrea să legalizeze substanțele. Ala semnează colaborări cu Laura Cosoi. Țara asta a ajuns de râsul lumii, e capturată de o gașcă de 8%. Și voi, anesteziați. Cum mai înghițiți mizeriile? Cum mai pot să vă păcălească? Cine, useristul Fritz? Că are dosar în instanță cu ANI, nu are încă cetățenie. Voiculescu, cu dosar. Dimitru ăla care țipa la mine în campanie, cu Cosmina Păsărin — mai țineți minte când ați băgat Realitatea în faliment? Mai demult. O să mă ocup eu într-o zi și de lucrurile astea.