Este realizat foarte bine. Numai că, ce să vezi? Probe, nu? Niște personaje controversate. Astăzi am văzut circul de la Curtea de Apel. Vai, au aplaudat-o jurnaliștii, mă, pe doamna aia, Moroșanu, cum o cheamă? Doamna aia care a considerat într-un proces unde a fost judecătoare un individ, că nu pot să-i spun domn, trebuie să-i se schimbe încadrarea, că n-a ținut-o suficient de mult pe soție cu capul sub apă, deci nu se încadra la ceva grav. N-a stat suficient minute soția sub apă. I-a schimbat încadrarea în ceva mai ușor domnului respectiv. Altfel, doamna, sigur, bănuiesc că este un magistrat de carieră, curajos, ca și doamna Panioglu.

Păi doamna nu este cumva pensionară specială? Nu? Păi eu așa știu că e pensionară specială. Și nu e ea cea care cerea bani de chirie când avea deja două case cumpărate, dar erau la gri și nu putea să locuiască în ele și atunci zic, mai dea statul niște bani. Bă, doar 100 de mii de lei pe an, adică ce bani? Ne fac pe noi 100 de mii de lei pe an?

Pentru doamna? Serios? Acum, sigur că nu-i nicio problemă că ea scria cărți de drept împreună cu doamna Moroșanu și cu soția domnului Rog. Păi cum a, nu știți cine-i domnul Rog? Generalul de la SRI, domnul Anton Rog? Ei, ele trei scriu cărți împreună. Băi, voi nu știți ce e aia dreptatea. Nu știți ce e aia dreptatea.

Domnii ăștia de la Recorder, care ei sunt onești-oneștilor. Domnul acela care este fondator, care zice: "Bă, nu mai are nicio legătură cu noi domnul Vâlcu, dar de ce vă ascundeți mă că a fost fondator la voi? Că aveți sediu la el, unde are firmele." Și mai mult de atâta domnul Răzvan Ionescu, care în continuare este acolo, este asociat cu domnul Vâlcu și dețin împreună și Hotnews. Și nu numai astea. De ce v-ați disociat de el?

Adică ce vă e rușine că bunicul lui a fost KGB-ist și că a fost în Marea Adunare Națională și că tăticul lui a fost ambasador pe vremea lui Ceaușescu și ambasador și pe vremea lui Băsescu? Ce credeți? Băsescu l-a pus ambasador în Indonezia? Băi, așa n-ai de potriveală! Ce să credeți? Ce să credeți? Fix domnul Vâlcu, tatăl...

Este cel care împreună cu doamna Kovesi și l-au adus acasă din Indonezia pe domnul Nicolae Popa de la FNI. Da mă, transportul ăla pentru care a acuzat-o Sebastian Ghiță pe doamna Kovesi și că i-a cerut bani să-l plătească. Apropo...

Nu da' voi ăștia de la Recorder despre domnul Ghiță n-ați auzit? Și despre dosarele care se prescriu pe bandă! Nu i-ați primit pe listă pe domnul Ghiță? Nu? I-ați primit doar pe aia care s-au întors împotriva domnului Coldea?

Deci, voi ați început să faceți acest documentar acum un an și jumătate? Băi, aia naibii coincidențe! Ia uite-mă tocmai acum un an și jumătate! Au început să-l cheme pe col de-al ADN-a. Măi, ce potrivire! Serios, serios! Și cumva, cumva, procuroarea aceea care vorbește sub acoperire, mă rog, teoretică, practic, sunt niște reconstituiri, dar vorbesc mie așa despre asta.

Cumva procurarea aceea care vorbește sub acoperire că e hăituită la DNA este cumva doamna care a vrut să-l aresteze pe Cătălin Hideg pentru că a depus denunță împotriva lui Coldea? A, mă că nu cred. Ce, voi țineți cu Coldea? Ăștia de la Recorder? Nu cred, mă, că țineți cu Coldea. Uite că eu am văzut că voi ați publicat ceva despre dosarul lui Coldea. Cinci rânduri când l-au chemat la DNA...

Și încă cinci când a spus niște minciuni, că domn'e, denunțătorii suntem niște nemernici, ba chiar unul dintre ei face parte și din Consiliul de Administrație Romprest. Bineînțeles, o minciună. Cine va da după dictare, domnul Coldea, ce să scrieți? Cinci rânduri. A, mă, că a scris mult despre Coldea și despre dosarele lui. El nu e de interes, nu? Cum de interes nici Vladus Voiculescu, care ce să vezi?

Mamă, e marele luptător acum, el cu dosar. Păi de aici de ce se agită mă? Să plece Voineag, să vină unul de-al lor, să le închidă dosarele și să facă dosare pe bandă. Nu, nu vă agitați, că nu mi-e frică. Sper că doamna, doamna aceea care face sinteze din emisiunile mele, e pe fază și ia toate notițele, să le spună exactul subiect și predica tot ce spun eu în seara asta în emisiune. Deci, doamna...

Clotilde Armand e ok, nu? E bine. Și domnul Voiculescu e foarte bine. Deci, voi n-ați înțeles că toată această mânărie este pusă la cale împreună cu și cu Nicușor, da, stați calmi. C-a zis aici și acum și le-a dat satisfacție Nicușor, dar a zis gata. Sunt plecat între 15 și 19 decembrie că am niște angajamente, bă, dar pe 21 decembrie hai toți judecătorii la vorbitor, la Cotroceni, trimite-ți înscris. Păi stai mă, cum?

Păi adică cum? Nu mai există inspecția judiciară? Adică se face acum la 4C? Doamna, ce vă mai chinuiți? Să judece mă în stradă, în Piața Universității, în piața Victoriei, să judece doamna Oana Dimofte, doamna, cum o cheamă pe doamna de la Funky, doamna Calistru, doamna Hering. Să vină domn'e, ieși să substituie justiția și să decidă. Ăla e vinovat, ăla trebuie să facă pușcărie, ăla nu trebuie să facă pușcărie. Și noi avem nevoie de justiție. Să se termine cu justiția din România.

Despre asta e vorba. Mă miram eu acum două zile de ce domnul Nicușor Dan și-a schimbat el discursul. Bă, totul face parte dintr-un scenariu. Nu vă lăsați păcăliți. Pe de-o parte și o să vă arăt. Ei vor să acopere toate mizeriile din curtea USR-ului. Au pierdut rușinos și acum ce să facă ca să se reinventeze și să acopere mizeria cu Moșteanu, cu Diana Buzoianu, cu Miruță și cu toți papagalii lor de la USR-ul?

Băieții ăștia securiști, pentru că ei sunt niște fii de securiști demonstrați, aportând spațiu public, nu-i niciun dubiu. Se vorbește de ani de zile că USR este creația domnului Coldea. Și acum ce să facă? Totul pentru salvarea domnului Coldea. Căci la DNA mai sunt niște dosare în lucru despre domnul Coldea, cum și în instanță a ajuns deja dosarul și ați văzut că i-au extins sechestrul domnului Coldea. Cum să facem să-l salvăm pe Coldea și să-i punem covorul roșu doamnei Kovesi?

Cum să facem lucrul ăsta? Pe uite așa, manipulându-vă pe voi.

Au găsit, am văzut astăzi, că, bă, ei cred că noi suntem proști toți. Am înțeles, s-au ieșit cu filmul de Oscar. Apropo, băi, ați mai auzit vreodată, bine, în afară de la Netflix, că am văzut că procedează așa, cu reconstituirea, cu documentarele alea care sunt cu reconstituiri. Păi, mă, stai un pic, eu știu că am luat și eu niște interviuri în o persoană care nu aveau curajul, le era teamă să se expună public. Unora le-am distorsionat vocea, altora le-am acoperit

Fața? De ce ați folosit actori? Și dacă nu vor să-și asume public, vreau să știu și eu, aveți înregistrări? Sau ați scris voi un script din memorie cu ce ar fi spus persoanele respective? Păi ce ați făcut, mă? Unde e investigația asta? Știți, astăzi spuneam cuiva, cuiva de la PSD. Eu i-am scris și vă spun ce i-am scris. I-am zis, bă, ieșiți de la guvernare.

N-aveți nicio altă șansă. Oricum sunteți morți ca partid. S-a terminat. Dar dacă vreți vreodată să vă mai creadă cineva, ieșiți de la guvernare, votați moțiunea. Pentru că pasul următor va fi așa. Domnul Bolojan, că deja se pregătește, îi va cere demisia lui Predoiu și în compensație va cere și PSD-ului să plece și domnul ministru Marinescu. Ca să fie totul bine. Și să pună Bolojan niște interimari.

Și să schimbe ei legile rapid, să facă cum vor ei și după aia nu mai contează, ei poate să plece acasă. Așa au făcut întotdeauna. Au făcut schimbările, s-au tăvălit pe jos, au zis gata, băi, noi suntem antisistem. Nu, ei fac parte din sistem. Că am văzut, a zis doamna, a zis, dom'le, mulți din ei care au mâncat sarmale la Cotroceni, am fost ieri la protest, zice Dimofte, dar încă n-a reacționat Nicușor.

Zice, ne permitem să fim liberi. Liberi de ce? Că m-am uitat și eu unde e angajată doamna, bine știam, dar o să vă arăt și vouă, doamna Dimofte, de vreo 10 ani de zile. Ce să vedeți, la o firmă de PR, unde este patroană, fosta purtătoare de cuvânt al lui Mihai Răzvan Ungureanu,

Și ei trăiesc din banii multinaționalelor, de la Roșia Montană Gold Corporation, de la Airbus, ăștia care... Adică, despre ce vorbim aici?

Toți băieții ăștia sunt conectați la niște rețele de bănuți din afara țării și fac jocuri. Adică e foarte simplu lucrul ăsta. Da, a zis Nicușor Dan acum două zile, a zis: „Oamenii votanții aur nu sunt nici proruși, nu sunt nici extremiști, trebuie să facem cumva să le recăpătăm încrederea." Ați înțeles? Eu acum am înțeles. Așa vor să recapete încrederea chipurile. Cu justiția.

Justiția este un subiect care enervează tot român. Toată lumea e nemulțumită de termenele lungi, de deciziile nedrepte. Sigur că nu putem să generalizăm și am spus foarte clar. Oamenii sunt nervoși că atâta timp cât Bolojan îngheață salariile, taie pensiile și ia toate deciziile împotriva românilor, nu?

Mii sunt nemulțumiți, dar vreau să vă aduc aminte că pensiile speciale pentru magistrați, ce să vedeți, le-a înființat chiar un domn de la PNL, domnul Valeriu Stoica, ăla care l-a avut ucenic pe domnul Doru Trăilă, ăla cu Dumbrava și cu Colea. Nu faceți aminte când zicea domnul Dumbrava în înregistrările cu Hideg, spunea domne stai să treacă alegerile să vedem cum se va așeza osatura statului român și atunci știm cu cine stăm de vorbă.

Măi, bă, apropo, doamna Panioglu cumva l-a folosit pe domnul Trăilă ca avocat? Hai mă, nu cred așa ceva. Nu cred, bă, sunt doar niște simple coincidențe. Cred că vă dați seama de lucrul ăsta, da? E, sigur. Înțeleg că și între domnul Crin Bologa și domnul Coldea există. A găsit colega Mea Ionela Arcanu o legătură. Mă, cum se face că toți ori au niște bube? Apropo, doamna Panioglu e aia care dă cu dosarul în cap colegilor?

Și urlă și țipă la toată lumea? Deci domnul de la Recorder, domnul Ghiță, vreo cinci, știi, eu știu acum, îi se mai prescrie încă un dosar, ultimul, de altfel. Nu vă deranjează? Nu, nu, acolo nu, acolo e, nu? Că domnii care l-au scos din țară pe domnul Ghiță îi cer diverse lucruri. I-au cerut să o moare pe Gabriela Firea, i-au cerut să mă atace pe mine, că așa se plătesc datoriile, nu?

Știe domnul Viță cum. Deci să revenim. Totul este o făcătură, o manevră, cum spuneam, pentru că toți românii sunt nemulțumiți de justiție. Fiecare, de la pensiile speciale până la soluțiile din instanță și tot așa. Și atunci ce s-au gândit? Băi, să facem o diversiune.

Ce dacă în justiția nu i-am aplaudat când CCR-ul a anulat alegerile, când nu i-au acceptat domnului Georgescu niciun fel de acțiune, i-au respins absolut tot, când i-au făcut dosarul, când au spus minciunile, când i-au ridicat pe oameni de acasă, când le-au făcut dosare penale doar pentru că au îndrăznit să aibă alte opinie decât ei.

Au zis: "Și ăștia sunt nervoși pe justiție, hai să-i păcălim!" Că aseară au fost: "Dom'le, veniți în stradă, suveraniști, cu steaguri!" Unii au fost păcăliți. Am văzut postări, unii au intrat în capta în asta.

Păi voi credeți că ei o să desființeze CCR-ul? Voi credeți că ei o să facă dreptate și o să anuleze mizeriile alea de dosare pe care le-au făcut lui Călin Georgescu? Sau acele cercetări penale pe care le fac împotriva celor care îndrăznesc să aibă postări sau să-și spună punctul de vedere altul decât a lor? Vă înșelați amarnic!

A venit cu Șordan în seara asta și a zis băieți, gata, pe 21, facem sfatul poporului la Cotroceni și decidem. Nu e cu nimic mai prejos decât Traian Băsescu, care a chemat judecătorii atunci când au fost protestele în 2009-2010 și le-a spus că îi schimbă și își pune milițienii lui. Asta vor să facă și ei acum. Aceste acuzații și aceste mizerii din justiție au fost dintotdeauna

Ca și cu politicienii. Doar se schimbă personajele. Însă persoanele din umbră care îi manevrează sunt aceleași. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că nu și-a imaginat nimeni vreodată că Florian Coldea va ajunge la DNA și că va fi trimis în judecată și că se va face, într-adevăr, se va arăta în casa bani pentru optimizări.

Este domnul Coldea foarte relaxat, ați văzut, a plecat în Franța, el se plimbă, n-are nicio treabă și a pus oamenii la treabă. O să vă arăt eu în seara asta care sunt legăturile și cine sunt oamenii din spate. Că-și ziariști onești, domnul ăsta Răzvan Ionescu, v-am spus, el a lucrat și la domnul Patriciu. Domnul Patriciu, de la care a luat multe zeci de mii de euro pe lună, dar a fost ok. Și de la domnul Voiculescu, apropo, am auzit că Antena a anunțat că o să dea o să difuzeze acest, așa zis, documentar? Pe bune? Cumă voi, care ați fost tot timpul în perioada aia când era Băsescu, acum nu mai sunteți, acum sunteți cu sistemul. Antisistem, adică voi pactizați acum cu ăia care v-au arestat patronul, care au hăituit toată familia,

Celor care dețin Antena 3, care v-au luat sediu și așa mai departe și v-au tăiat publicitatea, că vă aduceți aminte, nu? Un semn au dat la multinaționale și pac, cum ne-au făcut și nouă de altfel anul trecut. Sau au încercat să ne facă că n-au reușit. Înțelegeți? E ordin pe unitate!

Ca să n-aveți niciun dubiu. Să se distragă atenția de la ce se întâmplă în țară, pentru că se întâmplă lucruri foarte importante. Ce mai discută cineva despre barajul de la Vidraru? Sau de la Paltinu? Apropo, mi-a zis mama că le-au dat mesaj că e bună apa, poate să bea și să gătească cu ea. În sfârșit, după atâtea zile. Mai discută cineva despre nenorocirile de la guvern?

Am văzut astăzi, chiar citeam și o să vă arăt, că sunt niște suspiciuni de manipulare pe bursă, la fundul proprietatea. Păi bă, unii au făcut pușcărie pentru asta. Păi cine mă să mai fie interesat? E justiția, mă, în pericol, ies ieri, iarăși, ies ei cu mânuțele. Am văzut că au făcut ăștia de la Hot News un reportaj, dom'le, cine a fost aseară în piață, pe lângă pozele alea lacrimogene cu copilul care stă pe jos și citește. Astăzi am văzut, Lucian Davidescu, o să vă arăt,

O serie de fotografii de la protestele astea din mai multe țări, aceeași poză cu copilul care citește carte. Adică, bă, nici măcar nu sunt inventiv. Folosesc aceeași rețetă. Deci, ăștia au avut pregătit dinainte printuri făcute. Ați văzut că aveau pancarte, aveau tot. Adică, oamenii au fost bine organizați. Bă, voi ieșiți cu filmulețul ăla la care zici că îi lucrează de un an și jumătate. E vrăjeală, e făcut acum. Despre ce vorbim?

Și cu interviurile astea reconstituite discutăm imediat despre asta. Deci totul a fost pregătit. Este doar un scenariu în așa fel încât să-i păcălească pe unii și să obțină exact ceea ce își dorește Nicușor Dan, ceea ce a spus de fapt din campanie. El este foarte interesat să pună mâna pe justiție.