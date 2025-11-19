”Declarația lui Grindeanu este evenimentul politic al sfârșitului de an pentru că domnia sa nu a zis asta în cadrul unui interviu sau pe Facebook, ci ca urmare a unei ședințe a conducerii PSD, deci este o decizie politică colectivă. El nu a făcut altceva decât, e foarte important, nu s-a dus la un interviu și acolo a zis că eu mă gândesc...

Eu am spus, 7 decembrie nu este încheierea crizei, ci amplificarea, pentru că eram sigur că văzut cu sacii în căruță, domnul

Grindeanu și cei din conducere de acum își pot permite să joace tare pentru că își pot permite chiar să intre în opoziție. Grindeanu nu își putea permite când era interimar.

Este un moment de criză a coaliției. Cred că așa nu mai poate să mai meargă, e mai rău dacă e criză, criză. Dacă e criză cade guvernul, punem un alt premier, pe când acum avem un blocaj.

Domnule, după părerea mea, actuala coaliție când s-a făcut, dacă vă uitați în protocol s-a făcut împotriva suveraniștilor.

Adică, la vremea respectivă au zis: Hai să ne unim noi, pro-europenii, da? Cum nicio alianță nu supraviețuiește victoriei, acum suveraniștii nu mai constituie un pericol așa de mare încât ei să rămână la un loc. Erau adunați de pericol, acum nu mai e un pericol.

Acum a apărut ruptura în interiorul colaiției. Adică, avem pe de-o parte un PNL uselizat și USR, pe de altă parte PSD și cred că o parte din PNL. Unitatea aceasta care era dată de pericolul ”vin ruși” s-a fisurat”, a declarat Ion Cristoiu.