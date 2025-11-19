Conform surselor citate, mai mulți parlamentari din PSD și PNL și-au anunțat liderii de partid că, dacă se va ajunge la o angajare a răspunderii asupra Pachetului 3 și acesta va include o lege care prevede tăieri de salarii, ei vor vota moțiunea de cenzură. „Este o linie roșie pentru noi”, ar fi transmis mai mulți parlamentari PSD.

De altfel, semnalul explicit a fost dat chiar de fostul premier Marcel Ciolacu. Acesta a precizat că este pregătit să voteze la vedere o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan și îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia.

„Nu vorbesc de capul meu, am discutat cu colegii mei, altfel nu mi-aș fi permis să vorbesc. Nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere”, a transmis Marcel Ciolacu.

Potrivit Realitatea Plus, liderul PSD Sorin Grindeanu a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al PSD astăzi, la ora 14:30, tocmai pentru a lămuri situația și pentru a decide poziția partidului.

În cazul asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, opoziția are dreptul să depună moțiune de cenzură. Dacă aceasta ar fi votată și de parlamentari din PSD și PNL, guvernul condus de Ilie Bolojan riscă să cadă.