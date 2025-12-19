Deși mulți își doresc ca mariajul să dureze toată viața, experiența arată că lucrurile nu se întâmplă mereu așa. În București, aproximativ 15% dintre locuitori declară că au trecut printr-un divorț, procent ce plasează Capitala pe primul loc la nivel național.

Bucureștiul conduce topul național

Statisticile indică faptul că Bucureștiul are cele mai multe divorțuri din România, atât ca număr total, cât și raportat la populație. Circa 15% dintre bucureșteni au trecut printr-o astfel de experiență, procentul fiind mai mare decât în restul țării.

Explicațiile specialiștilor

Experții pun fenomenul pe seama ritmului intens al vieții urbane, presiunii profesionale, stresului și timpului redus dedicat familiei. Toate aceste elemente afectează relațiile de cuplu, iar în final numeroși locuitori ai Capitalei ajung să se despartă.

Situația la nivel european

În Europa, un alt oraș se află pe primul loc în privința divorțurilor. Este vorba despre Leverkusen, din landul german Renania de Nord-Westfalia. Aici, 91 din 100 de căsătorii se destramă.

Orașul german are aproximativ 160.000 de locuitori și se află pe primul loc în statisticile naționale privind numărul de divorțuri.

