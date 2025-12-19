Măsura apare pe fondul deficitului de personal, al migrației și al îmbătrânirii populației active, ceea ce face ca recrutarea din afara Uniunii Europene să fie necesară pentru continuitatea activităților economice.

Argumentul pentru cifra de 100.000

Nota de fundamentare menționează că analiza inițială a avut ca reper 90.000 de lucrători, nivel mai mic decât cel stabilit pentru 2025. În forma finală, Guvernul a optat pentru un plafon de 100.000, oferind astfel angajatorilor o marjă mai mare de adaptare la evoluțiile economice din 2026. Practic, executivul lasă deschisă posibilitatea utilizării întregului contingent dacă cererea o va solicita.

Situația din 2025

Datele oficiale arată că, până la 30 septembrie 2025, au fost emise aproape 84.000 de avize de angajare și detașare, iar alte peste 7.000 de solicitări erau în curs de procesare. Contingentul pentru anul 2025 a fost astfel aproape consumat înainte de finalul anului.

La aceeași dată, România înregistra peste 136.000 de cetățeni străini cu permise de ședere temporară pentru muncă, iar în primele nouă luni au fost acordate peste 42.500 de vize de muncă. Tendința este constantă: din 2022, România eliberează anual peste 100.000 de avize pentru lucrători din afara Uniunii Europene.

Domeniile cu cele mai multe posturi neocupate

Conform datelor ANOFM, în 2025 au fost raportate peste 407.000 de locuri de muncă vacante, multe dintre ele declarate de mai multe ori, semn că nu au putut fi acoperite. Cele mai afectate sectoare sunt:

construcțiile,

transporturile,

HoReCa,

comerțul și curieratul,

paza și securitatea,

serviciile de curățenie,

industria alimentară.

Executivul precizează că angajarea muncitorilor străini nu are rolul de a înlocui forța de muncă autohtonă, ci de a acoperi lipsurile care altfel ar bloca proiecte economice, inclusiv cele finanțate prin PNRR și fonduri europene.

Categorii exceptate de la plafon

Numărul de 100.000 nu include anumite grupuri speciale:

cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Serbia angajați sezonier,

lucrători înalt calificați cu Carte Albastră UE,

cercetători, cadre didactice și artiști,

manageri de companii și persoane implicate în proiecte strategice de infrastructură.

Guvernul estimează că, chiar dacă plafonul va fi utilizat integral, ponderea muncitorilor străini va fi de 1,16% din populația ocupată a României. Obiectivul rămâne creșterea gradului de conformare legală, reducerea muncii nedeclarate și menținerea competitivității economice.

Proiectul de Hotărâre de Guvern urmează să treacă prin procedura de avizare și să fie adoptat în perioada imediat următoare.

