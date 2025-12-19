Contact cu o civilizație extraterestră

Potrivit nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor persoane care au transmis profețiile, în noiembrie 2026 ar putea avea loc un moment spectaculos: apariția unei „nave spațiale uriașe” pe Pământ. Această viziune a stârnit curiozitatea publicului, dar comunitatea științifică rămâne sceptică. Autoritățile americane au subliniat că nu există dovezi care să confirme existența vieții extraterestre.

Posibilitatea unui nou conflict mondial

O altă predicție atribuită Babei Vanga face referire la escaladarea tensiunilor internaționale. Ea ar fi avertizat asupra rivalităților dintre China, Rusia și Statele Unite, interpretate de unii ca semne ale unui potențial al Treilea Război Mondial.

Dezastre naturale la scară globală

Clarvăzătoarea ar fi anticipat și un val de calamități naturale: cutremure puternice, erupții vulcanice și fenomene meteorologice extreme. Conform relatărilor, aproximativ 8% din suprafața planetei ar putea fi afectată de aceste evenimente.

Predicții optimiste: progres în medicină și tehnologie

Pe lângă scenariile catastrofale, Baba Vanga ar fi avut și viziuni pozitive. Printre acestea se numără dezvoltarea unor teste sanguine capabile să detecteze precoce diverse forme de cancer și apariția organelor sintetice.

Specialiștii consideră că anul 2026 ar putea marca începutul unor etape importante în cercetarea transplanturilor de organe bio-artificiale și a țesuturilor realizate prin imprimare 3D.

Avansul inteligenței artificiale

Predicțiile includ și o extindere masivă a utilizării inteligenței artificiale în industrie. Această evoluție ar putea transforma piața muncii și ar ridica dileme etice complexe, potrivit dailymail.

Viața și moștenirea Babei Vanga

Născută în 1911 sub numele Vangeliya Pandeva Dimitrova, Baba Vanga și-a pierdut vederea la vârsta de 12 ani, după ce a fost prinsă într-un tornadă. Ulterior, a devenit cunoscută pentru abilitățile sale de precogniție și pentru practicile de vindecare. Nu a lăsat înregistrări scrise, iar profețiile sale au fost transmise oral și consemnate de apropiați după moartea sa, în 1996.