Previziuni care s-ar putea împlini

Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, a rămas cunoscută pentru faptul că ar fi anticipat evenimente precum moartea prințesei Diana sau pandemia de COVID-19. Nostradamus, pe de altă parte, este autorul unor catrene considerate prevestiri ale morții regelui Henric al II-lea și ale Marelui Incendiu din Londra din 1666.

Pentru 2025, ambii ar fi indicat o intensificare a conflictelor armate la nivel mondial. Baba Vanga ar fi vorbit despre finalul războiului dintre Rusia și Ucraina, dar și despre o escaladare a tensiunilor pe plan global. Nostradamus a mers și mai departe, sugerând că Anglia ar putea fi afectată de un conflict, iar omenirea s-ar confrunta din nou cu o boală din trecut.

„Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce”, se arată într-unul dintre catrenele atribuite lui Nostradamus.

Contextul actual dă fiori

Analiștii pun aceste texte în legătură cu evenimentele recente de pe continent. În ultimele săptămâni, Polonia, membră NATO, a doborât drone rusești care ar fi intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei. Situația tensionată reînvie discuțiile despre relevanța profețiilor și posibilitatea ca acestea să prindă contur în viitorul apropiat.

Baba Vanga ar fi făcut și o altă afirmație șocantă: Vladimir Putin ar urma să devină liderul dominant la nivel mondial. „Toți se vor dezgheța precum gheața, dar numai unul rămâne neatins – Glorie lui Vladimir, Glorie Rusiei. Nimeni nu poate opri Rusia”, scrie într-un fragment atribuit clarvăzătoarei.

Privind spre viitor

Previziunile Babei Vanga se întind mult dincolo de anul 2025. Ea ar fi spus că, în 2033, ghețarii de la Poli se vor topi, iar în 2046 clonarea va deveni o practică obișnuită.

Deși asemenea texte sunt privite cu scepticism de istorici și specialiști, pentru mulți cititori ele rămân fascinante. În contextul actual, în care tensiunile geopolitice și amenințările sanitare nu lipsesc, profețiile atribuite Babei Vanga și lui Nostradamus capătă, pentru unii, un ecou tulburător.