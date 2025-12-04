Sfaturi în bucătărie

Tăierea cepei fără lacrimi se poate face dacă se ține ceapa curățată, înainte de tocare, în apă rece timp de câteva minute. De asemenea, se poate face sub jet de apă. Sau dacă veți înfige, în vârful cuțitului cu care o tocați, miez de pâine.

Cafeaua neagră capătă un gust deosebit dacă se pun câteva cristale de sare în apa din ibric, înainte de a o fierbe.

Ceaiul din plante își va păstra bine aroma dacă va fi ținut în vase de sticlă sau de porțelan, bine închise.

Merele rase nu se vor înnegri dacă le veți stropi cu suc de lămâie. Același tratament poate fi folosit și pentru a evita oxidarea perelor, merelor și bananelor tăiate în bucățele.

Compotul de afine este un bun dezinfectant pentru colită și enterită.

Perele sunt recomandate celor suferinzi de cord și boli de circulație. Se recomandă să fie consumate curățate de coajă.

Gutuile sunt bune pentru deranjamentele stomacale.

Pepenele verde este bun pentru boli de rinichi.

Dulceața din fructe de soc ajută la vindecarea rapidă a durerilor în gât.

Trucuri despre care trebuie să știi

Lămâia tăiată se poate păstra proaspătă dacă se pune cu partea tăiată pe o farfurioară și se acoperă cu un pahar și apoi se bagă la frigider.

Zeama de lămâie se dublează dacă înainte de stoarcere se ține lămâia câteva secunde în apă caldă.

Lămâile decojite se pot păstra multă vreme în apă puțin sărată, iar coaja de lămâie nu ar trebui aruncată, deoarece dacă este pusă la uscat, poate fi folosită pentru prepararea unui ceai delicios sau ca adaos de aromă în diverse ceaiuri.

Căpșunele se spală înainte de a le smulge codița, pentru a-și păstra în felul acesta sucul plin de vitamine.

Cartofii vor deveni mai gustoși dacă vor fi crestați ți apoi puși la fiert în apă cu sare. Astfel nu se vor sfărâma în timpul fiertului și dacă după curățare sunt trecuți printr-un jet de apă rece. De asemenea, dacă se pune sare ori se adaugă puțină grăsime în apa în care se fierb.

Cartofii fierți fără coajă, cei pentru piure, se vor albi dacă veți adaugă puțină zeamă de lămâie sau oțet de mere în apa în care se fierb. Sau dacă se adaugă puțin lapte în piure.

Secrete în bucătărie

Salata de cartofi nu va mai fi lipicioasă dacă peste feliile de cartofi fierte și nerăcite se toarnă puțină apă fierbinte.

Amăreala castraveților poate fi înlăturată dacă după ce sunt tăiați felii se introduc timp de 10 minute în lapte puțin sărată.

Castraveții murați devin mai gustoși și rezistă mai mult dacă se adaugă puțin muștar în saramură.

Mucegaiul de pe murături poate fi împiedicat dacă se adaugă deasupra borcanului, peste murături, un săculeț cu pânză rară umplut cu boabe de muștar. Acesta trebuie să acopere bine suprafața murăturilor, până la marginea borcanului.

Tăierea cepei fără lacrimi se poate face dacă se ține ceapa curățată, înainte de tocare, în apă rece timp de câteva minute. De asemenea, se poate face sub jet de apă. Sau dacă veți înfige, în vârful cuțitului cu care o tocați, miez de pâine.

Roșiile moi se întăresc dacă sunt ținute 2-3 ore în apă sărată (la 1 litru de apă se pune un pumn de sare).

Pasta de tomate începută se păstrează proaspătă și nu face mucegai dacă veți pune ulei pe deasupra ei.

Legumele fierte își păstrează culoarea, dacă la fierberea lor veți adăuga o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu la 1 litru de apă şi nu se mai înnegresc, dacă în timp ce fierb veți stoarce puțină zeamă de lămâie peste ele.

Frunzele de pătrunjel se păstrează mai mult timp proaspete dacă sunt presate într-un borcan acoperit și apoi puse la rece. De asemenea, aşa pot fi ținute și frunzele de viță de vie, pentru prepararea sărmăluțelor în orice sezon.