Îmbunătățirea calității aerului
Aerul din încăperi se poate îmbogăți cu particule de praf, poluanți și dioxid de carbon. Aerisirea regulată reduce concentrația acestora.
Prevenirea mucegaiului și a igrasiei
Condensul și umiditatea pot favoriza apariția mucegaiului, mai ales în baie, bucătărie și dormitoare.
Stimularea circulației aerului
Aerul proaspăt reduce senzația de sufocare și menține un mediu mai sănătos pentru locuit.
Cum aerisești corect casa iarna
1.Aerisire scurtă și eficientă („aerul rapid”)
- Deschide toate ferestrele simultan timp de 5–10 minute.
- Această metodă permite schimbul complet de aer, fără să răcească prea mult pereții sau mobilierul.
- Aerul rece care intră este imediat încălzit de sistemul de încălzire după închiderea ferestrelor.
2.Evită aerisirea prin ferestre întredeschise pe perioade lungi
Ferestrele întredeschise timp îndelungat permit pierderi mari de căldură, iar temperatura interioară scade, ceea ce poate crește consumul de energie.
3. Aerisirea încăperilor umede
- Baia și bucătăria trebuie aerisite după fiecare duș sau gătit.
- Folosește și ventilatoarele de evacuare dacă există, pentru a reduce umiditatea.
4. Aerisirea dormitoarelor
- Dormitorul se aerisește dimineața, pentru a elimina dioxidul de carbon acumulat peste noapte.
- Nu lăsa ferestrele deschise pe timp de noapte; aerisirea rapidă dimineața este suficientă.
5. Menținerea temperaturii în timpul aerisirii
- Înainte de aerisire, reduce temporar temperatura caloriferelor pentru a evita pierderile inutile de căldură.
- După închiderea ferestrelor, caloriferele pot fi repuse la temperatura normală pentru a readuce confortul termic.
sursa: Sfat Naturist