Știau toți de aproape două luni și n-au avut nicio obiecție! Asta arată documentele în care apar atât subalternii rezistei de la Mediu, cât și autoritățile locale, dar toți au preferat să nu spună nimic public. Mai mult, în urmă cu o săptămână, Diana Buzoianu nu părea deloc panicată în ceea ce privește riscul lucrărilor de golire a lacurilor Vidraru și Paltinu. Mai mult, autoritățile au dat mesaje Ro-Alert și în municipiul Moreni, din Dâmbovița, acolo unde peste 15.000 de oameni au rămas fără apă. De cealaltă parte, prefectul județului Prahova, alături de oficialii Apelor Române, anunță că apa ar putea fi redată oamenilor chiar mai devreme de luni.