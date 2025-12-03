Alimente anti-îmbătrânire

Antropologul Angela Stolnicu, susține, în cadrul unui podcast, pe contul său de Youtube că, retinolul sau Vitamina A este indispensabilă unui ten fără riduri. Specialistul recomandă cremele cu retinol, dar, totodată, subliniază faptul că alimentația este foarte importantă.

Conform sursei precizate, dacă alimentația noastră este precară, și pielea va avea de suferit, iar acest lucru va fi vizibil. De asemenea, mai spune că odată cu înaintarea în vârstă alimentația trebuie să fie cât mai echilibrată, deoarece organismul pierde fibre de elastină, hormonul de creștere nu mai își face treaba, capacitatea de a reține umiditatea scade, și de asemenea, se reduce capacitatea de reparare a pielii, aceasta devinind mai uscată prin pierderea colagenului.

De asemenea, aspectul pielii este influențat și de alți factori externi. Spre exemplu, expunerea în exces la soare va influența în mod negativ aspectul pielii.

"O supraexpunere la soare, lasă urme foarte adânci", susține sursa precizată.

De asemenea, perioadele foarte stresante pot fi un alt factor care vor influența negativ calitatea pielii, prin distrugerea proteinelor, care sunt baza calității pielii. Dar și nivelul ridicat al insulinei sau al glucozei din sânge vor duce la îmbătrânirea pielii, susține aceeași sursă.

Fumatul și alcoolul îmbătrânesc pielea prematur

Despre fumat și alcool știe toată lumea că sunt două dintre cauzele care duc la îmbătrânirea prematură a pielii. Însă, și curățarea excesivă poate să fie dăunătoare, susține Angela Stolnicu, care spune că, astfel poate fi distrus microbiomul pielii.

"Microbiomul pielii cuprinde cel puțin o mie de specii de microorganisme care apără pielea. Distrugerea acestui microbiom poate crea roșeață, iritații, dar de asemenea, poate reduce capacitatea de vindecare a pielii", susține specialistul, în cadrul aceluiași podcast.

Doctorul susține că PH-ul pielii este unul acid, iar acest lucru este benefic, deoarece protejează de bacteriile patogene, în schimb un PH al pielii alcalin nu va avea această proprietate.

Conform sursei, pielea este precum o oglindă a organelor interne. Afecțiuni ale ficatului, stomacului sau colonului se pot reflecta în aspectul pielii.

Secretul unui ten fără riduri, susține sursa, constă în consumul de alimente bogate în vitamine liposolubile (A, D, K, C, Flavonoide, Caroteneoizi, dar și minerale precum Magneziu, Zinc, Seleniu, acizi grași. Specialistul mai recomandă postul intermitent și exercițiile fizice, dar și somnul de calitate.

Alimentele care ajută la prevenirea apariției ridurilor pe care le recomandă sunt următoarele:

Alimente vegetale

Din categoria vegetale, cel mai recomandat este cartoful dulce, dar și ardeiul gras roșu. De asemenea, pe lista sursei se numără și avocado, uleiul de măsline, migdalele, rodiile, pepenele verde, mango, papaya, afine, caise și drojdia nutritivă.

Totodată, specialistul recomandă și salata năsturel, despre care spune că are mai mult fier decât spanacul și mai mult calciu decât laptele. Aceste alimente conțin provitamina A, pe care organismul o tranformă în retinol sau Vitamina A activă.

Secretele anti-îmbătrânire

Dintre alimentele de origine animală pe care le recomandă doctorul, primele pe listă se numără ouăle. Conform sursei, gălbenușul de ou este un aliment foarte bun anti-aging. Acesta previne deteriorarea membranei celulare, pe lângă faptul că are și alte beneficii, pentru creier, spre exemplu.

De asemenea, doctorul recomandă consumul de unt, ficat de cod în ulei, sardinele, supa de oase, brânza de capră, carnea grasă, peștele gras și fructele de mare.

Antropologul mai spune că retinolul din creme este versiunea sintetică a Vitaminei A, însă, mult mai importantă este alimentația, pentru îmbunătățirea aspectului pielii.

"Tot secretul anti-aging, anti-riduri constă în alimentația ta proprie, zilnică, începând cu alimentele bogate în retinol", a conchis sursa.