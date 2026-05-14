Accident între o ambulanță și un autoturism pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Circulație blocată în zona Spitalul Floreasca

14 mai 2026, 10:44
Actualizat: 14 mai 2026, 10:47
Trafic blocat în zona Spitalul Floreasca, pe Șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism.

Potrivit primelor informații, impactul s-a produs pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în apropierea unității medicale, iar circulația în zonă se desfășoară cu dificultate pe mai multe benzi. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și alte ambulanțe pentru acordarea primului ajutor și pentru dirijarea traficului.

Deocamdată nu este clar câte persoane au fost rănite și care este starea acestora.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona Șoseaua Ștefan cel Mare – Calea Floreasca și să aleagă rute alternative, deoarece valorile de trafic sunt ridicate.

