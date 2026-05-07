Cele trei zodii care vor încheia luna mai în lacrimi. Norii negri se abat peste relațiile lor, marcate de despărțiri dureroase

Luna mai aduce schimbări importante pe plan sentimental pentru multe zodii, dar nu toate vor avea parte de vești bune. În timp ce unele semne zodiacale se bucură de începuturi promițătoare în dragoste, altele trec prin momente dificile și chiar prin despărțiri dureroase. În acest context astrologic tensionat, trei zodii sunt cele mai afectate și pot încheia luna cu dezamăgiri în viața amoroasă.

Berbec

Nativii zodiei Berbec credeau că, în sfârșit, și-au găsit liniștea lângă cineva special și deja își făceau planuri de viitor.

Din păcate, aceste planuri de viitor încep să se destrame încetul cu încetul în luna mai și ceea ce credeau că știau despre persoana iubită, se va dovedi a fi neadevărat. Nori grei apasă relația nativilor zodiei Berbec, care nu vor ști dacă vor reuși să mai salveze ceva și dacă vor dori, de fapt, să mai facă ceva pentru a salva această relație.

Pentru unii nativi, zvonurile despre înșelat vor fi greu de acceptat, însă își vor da seama că nu pot trăi în minciună și vor decide să încheie această relație până când nu va fi prea târziu. După discuții lungi în care vor descoperi că nimic nu a fost așa cum credeau, nativii zodiei Berbec vor pune punct și nu se vor mai uita înapoi. Chiar dacă va fi o perioadă extrem de dureroasă, lunile următoare îi vor găsi pe nativii zodiei Berbec mult mai liniștiți și mai optimiști, precum și pregătiți pentru a-și deschide din nou inima. Nimic nu trebuie să continue atunci când cineva nu își dorește acest lucru, iar în cazul nativilor zodiei Berbec va fi o lecție extrem de importantă care va avea loc la momentul potrivit.

Fecioară

Nici nativii zodiei Fecioară nu se află într-o perioadă prea bună în luna mai pentru că, deși credeau că au totul sub control, își vor da seama că nu este deloc așa. Nativii zodiei Fecioară pot afla lucruri dureroase despre persoana iubită și vor decide să încheie această relație cât mai repede posibil. Este posibil ca acești nativi să își dea seama că planurile de viitor nu mai coincid cu cele ale partenerului, așa că nu vor sta mult pe gânduri, deoarece nu își doresc să rămână într-o relație în care nu se mai simt prea bine. Este momentul potrivit pentru ca acești nativi să își deschidă mai bine sufletul și ochii și să nu se lase deloc influențați de ceea ce spun cei din jurul lor, pentru că nimeni nu știe mai bine ce se întâmplă în casa și în inima lor.

După această perioadă, va fi nevoie ca nativii zodiei Fecioară să fie mai expliciți în ceea ce privește dorințele lor de viitor, pentru a nu fi înțeleși greșit de către persoana iubită. În acest mod, se vor feri de alte momente care le-ar putea aduce suferință.

Capricorn

Pentru nativii zodiei Capricorn se anunță o lună grea în care vor învăța că ce au făcut până acum are și reversul medaliei. Toate momentele în care i-au ignorat ori neglijat pe cei dragi și, implicit, pe persoana iubită li se întorc și va fi o mare lecție pe care o vor învăța în luna mai.

Din păcate, partenerii de viață ai nativilor zodiei Capricorn nu își vor mai dori să se afle pe locul al doilea și vor decide ca în luna mai să pornească pe un alt drum în care se vor simți mai apreciați și mai iubiți de către partenerul de viață. Cât timp nativii zodiei Capricorn au pus cariera și serviciul pe primul loc, altcineva le-a oferit atenție și grijă partenerilor lor de viață, iar acum povestea de dragoste se încheie cu o lecție extrem de importantă pe care nativii zodiei Capricorn ar fi bine să o înțeleagă perfect pe viitor, pentru a nu mai face aceeași greșeală, potrivit sursei.