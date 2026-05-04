Zodiile care intră într-o perioadă de abundență și schimbări majore pe parcursul anului 2026
Anul 2026 se anunță favorabil pentru mai multe zodii, care lasă în urmă perioade dificile și intră într-o etapă marcată de oportunități, echilibru și evoluție, atât pe plan personal, cât și profesional.
Leu – revenire spectaculoasă și prosperitate
Pentru nativii din zodia Leu, finalul lunii iunie 2026 aduce un moment-cheie, odată cu intrarea planetei Jupiter în acest semn. Considerată planeta abundenței, aceasta favorizează progresul în toate domeniile vieții. După o perioadă dificilă, marcată de dezamăgiri sau stagnare, Leii pot recupera ceea ce au pierdut și pot face pași importanți înainte, atât în carieră, cât și în viața personală.
Vărsător – echilibru emoțional și relații împlinite
Pentru Vărsător, 2026 marchează încheierea unui ciclu complicat în plan sentimental. După ani de provocări emoționale, relațiile devin mai stabile și mai autentice. Nativii au șansa de a atrage oameni și experiențe care corespund nevoilor lor reale, iar viața socială se extinde semnificativ.
Scorpion – ascensiune profesională și câștiguri financiare
Nativii din Scorpion intră într-o perioadă favorabilă în carieră, după ani în care au resimțit presiune sau lipsă de recunoaștere. În 2026, eforturile depuse încep să dea rezultate, iar oportunitățile de promovare sau dezvoltare profesională devin tot mai frecvente. Situația financiară se îmbunătățește vizibil.
Taur – eliberare de presiuni și stabilitate
Pentru Taur, schimbarea vine după o perioadă lungă de instabilitate, influențată de tranzitul planetei Uranus prin acest semn, început în 2018. Plecarea acesteia, în aprilie 2026, aduce o relaxare a tensiunilor și o revenire la echilibru. Viața devine mai previzibilă, iar satisfacțiile personale și profesionale sunt mai ușor de atins.
