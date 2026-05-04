Robert Turcescu, reacție după manifestațiile pro-Bolojan: Majoritatea tăcută decide, nu strada

Robert Turcescu lansează un atac dur după manifestația de susținere pentru Ilie Bolojan. Jurnalistul spune că România este împărțită într-o minoritate vocală și o majoritate tăcută. Turcescu a precizat că episodul susținerii pentru premier rezonează cu cel al alegerilor anulate și afirmă că aceeași oameni care au ieșit atunci în stradă au dominat discursul public. Potrivit jurnalistului, majoritatea tăcută a societății este cea care decide la final prin vot, mai exact aceeași majoritate care a pus ștampila pe Călin Georgescu.

"Faza de ieri cu susținerea lui Bolojan e un eșec de proporții, deci ceva înfiorător, care ne arată însă un fenomen pe care vreau să-l tratăm cu mare seriozitate. Sunt momente în viața unei societăți, recte societate românească, sunt momente în care iese la rampă o minoritate foarte vocală. Această minoritate foarte vocală e foarte prezentă în spațiul public și acaparează discursul public.

Pe de altă parte, însă,există o majoritate tăcută se retrage, nu iese la rampă, stă mai ferit așa. Când apare momentul votului, majoritatea tăcută devine majoritate vizibilă, majoritate numărabilă.



Și așa s-a făcut că o majoritate tăcută a pus ștampila în cabina de vot pe unul numit Călin Georgescu. O mare masă de cetățeni din această țară, o majoritate, îl urăște pe Bolojan.

Legat de coșul zilnic, de creșterea costului vieții, de creșterea prețului la benzină și la motorină, că l-a dat afară, că a mărit impozitul pe dividende uite dacă vorbim despre oameni de afaceri, să zicem. Există o majoritate care simte treaba asta. Păi ce om întreg la cap pe pământul ăsta zice îl iubim pe ăsta care ne taie? Nu. Știți cine sunt ăia care spun asta? Ăia care sunt așa numita minoritate foarte vocală.



Dacă erau iubitori de Bolojan, de pro-europenism, să înființau în Piața Victorie, mă, erau acolo. 600 de inși, 1000, punem de la noi.



Aceasta este minoritatea care a înnebunit de cap România. Aceasta este minoritatea care a anulat alegerile prezidențiale din România și a fost de acord cu anularea alegerilor prezidențiale din România", a declarat Robert Turcescu.