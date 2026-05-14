Explozie puternică într-o hală industrială din Târgoviște: o persoană, la spital cu arsuri

O explozie s-a produs, joi, la o hală din municipiul Târgovişte, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 40 de persoane au ieşit din clădire, iar o persoană care a suferit arsuri la mâini a fost transportată la spital.

Potrivit ISU Dâmboviţa, o explozie, neurmată de incendiu, s-a produs la o hală aparţinând unui operator economic, pe strada Laminorului, în municipiul Târgovişte. Acolo au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD.

”Un număr de 44 de persoane s-au autoevacuat. O persoană ce prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare a fost asistată medical şi transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare”, a arătat sursa citată.

În prezent, se realizează un perimetru de siguranţă şi sunt evaluate riscurile.