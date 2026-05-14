Dani Mocanu vrea să scape de închisoare. Probe noi ar putea schimba verdictul în dosarul tentativei de omor

Dani Mocanu și fratele său, Nando, condamnați definitiv în dosarul tentativei de omor, încearcă să-și răstoarne sentința din spatele gratiilor. Cei doi au invocat probe noi și au cerut instanței redeschiderea procesului.

La ultima înfățișare, cei doi frați au apărut în fața judecătorilor prin videoconferință, din penitenciarele Rahova și Jilava, alături de avocatul lor. Aceștia au solicitat revizuirea condamnărilor definitive, invocând articolul din Codul de procedură penală care permite redeschiderea unui dosar atunci când apar elemente necunoscute la momentul judecății.

„Au fost descoperite fapte sau împrejurări noi, care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză”, se arată în cererea depusă la instanță.

Dosarul, transferat de la Tribunalul Argeș la Brașov

La solicitarea condamnaților, procurorul a invocat excepția de necompetență teritorială, argumentând că, după strămutarea apelului la Brașov, și cererea de revizuire trebuie judecată în circumscripția acelei instanțe. Magistrații au admis argumentul și au decis transferul dosarului de la Tribunalul Argeș la Tribunalul Brașov.

„Instanța va dispune declinarea competenței de soluționare a cererii de revizuire formulate de revizuenți în favoarea Tribunalului Brașov”, se arată în hotărârea pronunțată pe 4 mai 2026.