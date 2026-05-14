Un diamant albastru-verde rar, vândut la Geneva pentru o sumă record. Cu cât a fost cumpărată bijuteria

Un diamant spectaculos de culoare albastru-verde intens, cântărind 5,5 carate și considerat cel mai mare exemplar cunoscut din această categorie, a fost adjudecat miercuri la Geneva pentru echivalentul a 14,8 milioane de euro. Potrivit casei de licitații Christie's, tranzacția a stabilit un nou record mondial pentru acest tip de piatră prețioasă, informează AFP.

Diamantul, denumit „Ocean Dream”, a fost vândut pentru aproximativ 13,6 milioane de franci elvețieni, sumă care include și comisioanele aferente licitației. Valoarea finală a depășit estimările inițiale, care plasau prețul între 7 și 10 milioane de franci elvețieni.

Reprezentanții Christie's au anunțat că această vânzare stabilește un nou record mondial pentru un diamant albastru-verde scos la licitație.

Max Fawcett, director internațional al departamentului de bijuterii al Christie's, a declarat că piatra are o istorie aparte. El a amintit că diamantul fusese vândut și în 2014 pentru 8,5 milioane de dolari, fiind cumpărat atunci de o colecționară privată din Asia, care l-a purtat și l-a păstrat în colecția sa.

Potrivit acestuia, licitația recentă a fost extrem de disputată, trei colecționari din regiuni diferite ale lumii concurând activ pentru achiziționarea pietrei.

„Ocean Dream” este considerat un diamant excepțional și este cel mai mare diamant Fancy Vivid albastru-verde înregistrat vreodată de Institutul Gemologic din America (GIA). Piatra are o tăietură triunghiulară și provine din Africa Centrală, unde a fost extrasă la începutul anilor 2000.

După prelucrare, diamantul a fost inclus în prestigioasa expoziție „Splendor of Diamonds”, organizată în 2003 la Smithsonian Institution din Washington. Evenimentul a reunit unele dintre cele mai rare diamante colorate din lume, iar „Ocean Dream” s-a numărat printre piesele centrale.

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Max Fawcett a descris diamantul ca având aproximativ dimensiunea unei unghii de la degetul mic și a subliniat că interesul pentru obiectele de colecție exclusiviste și pietrele rare continuă să crească.

Potrivit acestuia, cererea pentru bijuterii emblematice și obiecte unice, imposibil de înlocuit, rămâne la un nivel foarte ridicat, ceea ce explică și rezultatul impresionant al licitației.

