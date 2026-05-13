Locurile unde NU ai voie să așezi telefonul. Ce riscuri există dacă îl ții pe pat în timp ce se încarcă

Obiceiul de a avea telefonul mobil mereu la îndemână a devenit parte din rutina zilnică, însă locul în care este ținut dispozitivul poate influența semnificativ funcționarea lui pe termen lung. Chiar dacă nu vorbim despre riscuri evidente, precum contactul cu apa sau șocurile mecanice, mediul în care este folosit sau depozitat contează mai mult decât pare.

Temperaturile ridicate, lipsa ventilației și expunerea la surse de căldură pot duce la supraîncălzirea componentelor interne. Potrivit publicației BGR , există numeroase situații cotidiene în care telefonul este expus unor riscuri ignorate frecvent de utilizatori.

De multe ori, dispozitivul nu este folosit activ, nu este ținut în mână, nu este pe birou și nici în timpul somnului , dar rămâne totuși foarte aproape de utilizator. Situații obișnuite, precum utilizarea în baie în timp ce facem duș sau în bucătărie în timpul gătitului, pot expune telefonul la condiții nefavorabile.

Suprafețele care favorizează încălzirea

Unul dintre cele mai comune obiceiuri riscante este încărcarea telefonului pe suprafețe moi, cum ar fi pături, perne, prosoape sau haine. Aceste materiale împiedică disiparea căldurii, ceea ce poate duce rapid la creșterea temperaturii în timpul încărcării.

De asemenea, amplasarea dispozitivului lângă surse de căldură, precum radiatoare, electrocasnice în funcțiune sau chiar laptopuri solicitate intens. contribuie la supraîncălzirea acestuia.

Un alt scenariu frecvent este păstrarea telefonului în mașină, mai ales pe timp de vară, când interiorul autoturismului se poate transforma rapid într-un spațiu cu temperaturi extreme.

Nici buzunarul nu este întotdeauna o opțiune sigură în perioadele caniculare, deoarece căldura corpului, combinată cu lipsa ventilației, poate afecta bateria.

Specialiștii avertizează că astfel de obiceiuri aparent inofensive pot reduce performanța și durata de viață a acumulatorului.

Baia și bucătăria – medii cu risc ascuns

În viața de zi cu zi, baia și bucătăria sunt două dintre spațiile în care telefonul este adesea folosit fără a se lua în calcul riscurile.

Aburul, umiditatea ridicată și variațiile de temperatură pot afecta componentele electronice, chiar dacă dispozitivul nu intră direct în contact cu apa.

În plus, suprafețele umede cresc riscul de alunecare, cădere sau deteriorare accidentală.

Astfel, specialiștii recomandă o atenție sporită asupra modului de utilizare și depozitare a telefonului, pentru a prelungi durata sa de viață și a menține performanța optimă a acestui dispozitiv.

