O erupție solară ar putea lovi Pământul pe 13 mai. Fenomenul ar putea provoca furtuni geomagnetice şi perturbări ale comunicaţiilor radio

O erupție solară puternică de clasa M5.7 a avut loc duminică, 10 mai, declanşând o impresionantă ejecţie coronală de masă (CME) care ar putea lovi scutul magnetic al Pământului şi ar putea declanşa spectacole de auroră boreală la latitudini mari. Cea mai mare parte a materialului solar va ocoli planeta, însă o parte din acesta ar putea interacţiona cu câmpul magnetic terestru în jurul datei de 13 mai.

Potrivit Space.com , fenomenul a atins intensitatea maximă la ora 13:39 GMT (16:39, ora României) şi a provenit din regiunea activă AR4436, situată în prezent într-o zonă a Soarelui din care exploziile solare pot fi orientate către Terra, pe marginea nord-estică a astrului.

Specialiştii de la NOAA şi cei ai Met Office estimează că cea mai mare parte a materialului solar va ocoli planeta, însă o parte din acesta ar putea interacţiona cu câmpul magnetic terestru în jurul datei de 13 mai.

În aceste condiţii, există posibilitatea producerii unei furtuni geomagnetice de intensitate redusă, care ar putea face vizibilă aurora boreală în nordul Statelor Unite şi în anumite regiuni din Marea Britanie.

Erupţiile solare sunt clasificate pe o scară care include categoriile A, B, C, M şi X, ultima reprezentând cele mai intense fenomene. Fiecare nivel indică o creştere de zece ori a energiei eliberate. Erupţia din 10 mai, încadrată la M5.7, este considerată una puternică şi poate provoca perturbări ale comunicaţiilor radio de pe Pământ.

NOAA a anunţat deja că fenomenul a generat întreruperi ale comunicaţiilor radio deasupra Oceanului Atlantic. Aceste efecte apar atunci când radiaţiile emise de Soare influenţează atmosfera superioară a Terrei şi afectează semnalele radio utilizate în aviaţie şi navigaţie.

Momentul producerii erupţiei atrage atenţia şi în contextul unui eveniment similar petrecut în urmă cu aproape doi ani, pe 10 mai 2024, când Pământul a fost lovit de cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele două decenii.

Atunci, aurorele boreale au fost observate mult dincolo de regiunile obişnuite, inclusiv în sudul statului Florida şi în Mexic.

Specialiştii subliniază însă că actuala ejecţie coronală nu este aşteptată să producă un fenomen de aceeaşi amploare. Cu toate acestea, impactul moderat al erupţiei ar putea crea condiţii pentru o furtună geomagnetică slabă în această săptămână.

În plus, atât NOAA, cât şi Met Office avertizează că activitatea solară ar putea deveni mai intensă în perioada următoare. Experţii nu exclud apariţia unor noi erupţii de clasa M şi chiar a unor explozii solare de categoria X, pe măsură ce regiunile active AR4436 şi AR4432 continuă să evolueze.