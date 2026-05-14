Spectacol diplomatic uriaș la Beijing. Trump, primit cu gardă de onoare, covor roșu și vizită simbolică la Templul Cerului

Un moment diplomatic de maximă vizibilitate a avut loc la Beijing, unde președintele american Donald Trump a fost primit cu onoruri de stat de liderul chinez Xi Jinping, într-o ceremonie fastuoasă desfășurată la cel mai înalt nivel protocolar.

Întâlnirea a avut loc în fața Marii Săli a Poporului, în zona vestică a Pieței Tiananmen, unde liderul chinez l-a întâmpinat pe omologul său american cu covor roșu, gardă de onoare și un ceremonial complet al statului chinez.

Momentul a inclus intonarea imnurilor celor două țări, trecerea în revistă a gărzii de onoare și salve de tun, într-un protocol descris de observatori ca fiind unul dintre cele mai elaborate organizate pentru un lider străin în China în ultimii ani.

Ceremonie spectaculoasă și gesturi simbolice în fața liderului american

Întregul eveniment de primire a durat aproximativ 20 de minute și a fost gândit ca o demonstrație de forță diplomatică și imagine publică.

Unul dintre momentele care a atras atenția a fost apariția copiilor care au fluturat steagurile Chinei și Statelor Unite și au oferit flori, scenă care a fost vizibil apreciată de Donald Trump încă de la sosire.

După ceremonia oficială, cei doi lideri au intrat în discuții politice la Palatul Poporului. În debutul întâlnirii, Xi Jinping a vorbit despre necesitatea stabilității relațiilor bilaterale, în timp ce Donald Trump a descris relația cu China drept „fantastică” și a exprimat încrederea că aceasta se va îmbunătăți în viitor.

Vizita este considerată una simbolică, fiind prima a unui președinte american la Beijing după deplasarea lui Donald Trump din 2017.

Plimbare „între Cer și Pământ” la Templul Cerului

După întâlnirea oficială, agenda liderilor a continuat cu o vizită la unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Chinei, Templul Cerului din Beijing.

Locul, construit în secolul al XV-lea în timpul dinastiei Ming, este asociat cu ritualurile imperiale și simbolizează legătura dintre „Cer și Pământ” în filosofia tradițională chineză.

Vizita a avut loc într-un spațiu închis publicului timp de două zile, unde Donald Trump a fost ghidat personal de Xi Jinping într-un tur al complexului care se întinde pe sute de hectare, de câteva ori mai mare decât Orașul Interzis.

Structura centrală a templului, realizată integral din lemn și construită fără cuie, este una dintre cele mai reprezentative imagini ale arhitecturii chineze tradiționale.

Potrivit relatărilor, vizita nu a depășit o oră, însă a inclus opriri în mai multe puncte simbolice ale complexului, inclusiv în zona cunoscută drept „Sala de rugăciune pentru recolte bune”.

La finalul vizitei, Donald Trump a descris experiența într-o declarație scurtă:

„Un loc măreţ. Incredibil. China este frumoasă”

Mesaje politice și avertismente privind relațiile SUA–China

Dincolo de componenta ceremonială, întâlnirea a fost marcată și de discuții sensibile privind relațiile geopolitice dintre cele două mari puteri.

Unul dintre subiectele centrale a fost Taiwanul, chestiune asupra căreia Xi Jinping a transmis un avertisment clar privind riscul unei escaladări în cazul unei gestionări greșite.

Liderul chinez a subliniat că problema Taiwanului este esențială pentru relațiile bilaterale și a avertizat că o abordare incorectă ar putea duce la confruntări serioase între cele două state.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și insistă asupra unei eventuale „reunificări”, în timp ce Statele Unite mențin o poziție diplomatică complexă, continuând însă să ofere sprijin militar insulei, fapt criticat constant de Beijing.

În acest context, autoritățile de la Taipei au transmis că Washingtonul și-a reafirmat sprijinul ferm pentru insulă în cadrul discuțiilor recente dintre cei doi lideri.

O vizită încărcată de simbolism politic

Pe lângă discuțiile oficiale și mesajele diplomatice, vizita a fost completată de un banchet de stat oferit de partea chineză la Marele Palat al Poporului, programat la finalul zilei.

Evenimentul a fost interpretat de analiști ca o încercare de consolidare a dialogului bilateral într-un context internațional tensionat, în care relațiile dintre Statele Unite și China rămân marcate de competiție strategică și divergențe majore pe teme de securitate și influență globală.