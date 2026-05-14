Clinica de estetică, reclamată la Parchet după trei operații la sâni: pacienta cere banii înapoi

Un caz tensionat a ajuns în atenția autorităților după ce o femeie a depus plângere la Parchet împotriva unei clinici de chirurgie estetică, acuzând că trei intervenții la nivelul sânilor nu au avut rezultatul promis și că i s-ar fi refuzat despăgubirile.

Situația a escaladat după mai multe operații și discuții cu reprezentanții clinicii, iar conflictul a ajuns acum în zona juridică.

Trei intervenții și un rezultat contestat

Pacienta a ajuns la clinică în anul 2022 pentru o intervenție estetică la sâni. Potrivit declarațiilor sale, operația inițială nu a avut rezultatul așteptat, ceea ce a dus la alte două intervenții ulterioare, ultima realizată anul trecut.

Femeia susține că, deși a solicitat o procedură completă de ridicare a sânilor, rezultatul a fost diferit de ceea ce fusese stabilit inițial.

„M-am trezit doar cu o schimbare de implant, nu și cu o ridicare a sânilor, procedura pe care eu o cerusem inițial și era importantă pentru mine. Motivația a fost că implantul ales a fost prea mare. M-au lăsat așa, mi-au zis să stau liniștită că mi-au făcut lifting intern și că o să fie bine”, a declarat Maria Alda.

Discuții despre returnarea banilor și promisiuni neîndeplinite

După intervențiile chirurgicale, pacienta a solicitat returnarea sumei achitate pentru operație.

În discuțiile purtate prin mesaje cu unul dintre reprezentanții clinicii, ar fi apărut inclusiv o promisiune de restituire a banilor.

„Eu o să returnez banii de operație. Îţi returnez peste banii de operaţie! Vrei să îţi spun că eu sunt mulţumit de intervenţie, să te mint?”, se arată într-unul dintre mesajele citate de pacientă.

Femeia susține că i s-a promis restituirea a aproximativ 15.000 de euro, însă banii nu ar fi fost returnați nici până în prezent.

„Au spus că o să îmi restituie 15.000 de euro și după aceea cam asta a fost, nu am mai primit nimic de la ei”, a afirmat pacienta.

Notificări fără rezultat și plângere la Parchet

În încercarea de a rezolva situația pe cale amiabilă, femeia a apelat la un avocat, care a transmis mai multe notificări către clinică.

În lipsa unui răspuns, cazul a fost înaintat către Parchet.

Avocatul pacientei susține că au fost făcute demersuri repetate pentru rezolvarea conflictului înainte de sesizarea autorităților.

„Am încercat cu toate diligențele și bunăvoința să nu ajungem în față Parchetului și nu au dat un răspuns. De două luni ne chinuim să luăm legătura cu ei, nu ne răspund la notificări, nu ne răspund la telefoane. Nu au vrut să ne comunice pozele de dinainte și de după operații. Acest rezultat a fost datorat lipsei de experiență, în opinia noastră, ce urmează a fi dovedită de expertizele medico-legale care vor fi efectuate în cadrul procedurilor judiciare”, a declarat avocatul.

Potrivit acestuia, au fost transmise patru notificări către clinică, ultima pe 12 mai.

Reacția clinicii: acuzații de presiune și șantaj

De cealaltă parte, clinica implicată a transmis un punct de vedere public pe o platformă de socializare, în care respinge acuzațiile și prezintă o versiune diferită a situației.

Reprezentanții unității medicale susțin că nu ar fi existat nemulțumiri semnificative imediat după prima intervenție și că solicitările pacientei ar fi depășit cadrul medical inițial.

Medicul implicat vorbește chiar despre presiuni exercitate asupra clinicii.

„Ni s-au făcut solicitări repetate de sprijin financiar într-un context pe care îl considerăm o formă de presiune și șantaj pentru alte tratamente și intervenții ce urmau să fie făcute la alte clinici și de alți medici. Pentru că aceste solicitări nu aveau un temei legal sau medical am ales să nu le dăm curs. Până în acest moment nu a existat nici o notificare oficială, civilă sau penală împotriva noastră”, a transmis acesta.

Cazul, în analiză juridică

Conflictul dintre pacientă și clinică rămâne în prezent în atenția autorităților, care urmează să analizeze plângerea depusă și documentele prezentate de ambele părți.

Urmează expertize medico-legale care ar putea clarifica dacă intervențiile au respectat planul inițial de tratament și standardele medicale asumate.