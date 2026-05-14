Prețurile locuințelor continuă să explodeze până la finalul anului. Orașul în care apartamentele s-au scumpit cel mai mult

Tot mai mulți români consideră că prețurile apartamentelor au ajuns la un nivel exagerat și spun că nu mai au încredere să facă acum o achiziție importantă. Potrivit unui sondaj, aproape 90% dintre respondenți cred că locuințele sunt supraevaluate, iar doar 4% mai consideră că acestea sunt accesibile.

În același timp, 76% dintre cei interesați să cumpere un apartament spun că se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății.

Mulți cumpărători așteaptă scăderi de preț

Contextul economic îi face pe mulți români să amâne decizia de cumpărare. Potrivit sondajului, cei mai mulți ar face pasul doar dacă ar găsi o ofertă foarte bună sau dacă prețurile ar scădea brusc cu cel puțin 15%.

Inflația ridicată, dobânzile mari, instabilitatea economică și temerile legate de viitor influențează tot mai mult comportamentul cumpărătorilor.

„În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenți să treacă la acţiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluția cursului valutar ale recentei crize guvernamentale, se alătură unei serii de nelinişti provocate de inflaţia ridicată, dobânzi, schimbările pe piaţa muncii. Cumpărătorii au nevoie de timp şi fapte pentru a-şi recăpăta încrederea în economia şi siguranţa zilei de mâine”, a explicat Daniel Crainic, directorul de marketing al platformei.

Acesta spune însă că perioadele de incertitudine pot aduce și oportunități pentru cei care sunt hotărâți să cumpere.

„Tocmai în momente ca acestea se pot face achiziții bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat”, a mai spus Crainic.

Bucureștiul, lider la scumpiri

Datele publicate de Indicele Imobiliare.ro arată că prețul mediu solicitat la nivel național a ajuns la 2.025 euro pe metru pătrat util, cu 12% mai mare față de anul trecut.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în București. Apartamentele noi s-au scumpit cu 26%, iar cele vechi cu 12%, pe fondul cererii ridicate și al fluctuațiilor cursului valutar.

În ceea ce privește evoluția pieței până la finalul anului 2026, părerile sunt împărțite. Aproximativ 33% dintre respondenți cred că prețurile vor continua să crească, 27% se așteaptă la o corecție ușoară, iar aproape un sfert spun că nu pot anticipa direcția pieței.

Tot mai mulți caută apartamente vechi

În Capitală, interesul pentru apartamentele vechi a crescut puternic, mai ales pentru că acestea sunt mai accesibile decât locuințele noi. Potrivit datelor din sondaj, cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 26%, în timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut cu 11%. Printre cele mai căutate zone din București se află Timpuri Noi, Drumul Taberei, Dristor și Bucureștii Noi, unde fiecare apartament listat atrage între patru și șase potențiali cumpărători.

Creșteri importante se văd și pe piața chiriilor. În București, cererea pentru locuințe de închiriat a crescut cu 20%, în timp ce oferta disponibilă a scăzut cu 27%. Această diferență a dus la o competiție tot mai mare pentru apartamentele disponibile, mai ales în zone precum Militari, Dristor, Piața Iancului și Constantin Brâncoveanu.

Sondajul a fost realizat în luna mai pe un eșantion de 1.420 de utilizatori activi ai platformei Imobiliare.ro, interesați de cumpărarea unei locuințe.