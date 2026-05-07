Alexandru Nazare: „Consolidarea fiscală nu se opreşte în 2026. România nu își mai permite pași înapoi”

Alexandru Nazare transmite un mesaj ferm privind direcția economică a țării, afirmând că procesul de consolidare fiscală nu se va încheia în 2026, ci trebuie continuat și în anii următori, cu „consecvență, responsabilitate și seriozitate”.

Mesajul lansat de Alexandru Nazare

Declarațiile au fost făcute în contextul evaluării rezultatelor economice recente, ministrul subliniind că România se află pe o traiectorie considerată corectă pentru atingerea obiectivelor asumate pentru 2026 și 2027.

„România livrează rezultate concrete acolo unde, ani la rând, a livrat doar promisiuni. Stabilitatea economică, disciplina fiscală şi credibilitatea internaţională nu mai sunt doar mize, ci rezultate confirmate de guvernul Ilie Bolojan. Aderarea la OCDE este următorul mare salt economic şi strategic al României. Am discutat azi, la evenimentul organizat de Banca Naţională a României şi partenerii noştri din cadrul OECD, despre unul dintre cele mai importante proiecte de ţară ale acestei generaţii: aderarea României la OCDE — o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică, pentru investiţii şi pentru consolidarea statutului României în economia globală”, scrie ministrul Finanţelor pe Facebook.

„Este un rezultat care confirmă că România poate performa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există direcţie, seriozitate şi responsabilitate administrativă.

Au existat multe semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a realiza această ajustare fiscală, multe îndoieli legate de eficienţa măsurilor adoptate şi numeroase contestări ale direcţiei reformelor asumate. Rezultatele arată însă clar că România merge în direcţia corectă, iar azi suntem într-un moment decisiv: la intersecţia dintre consolidare fiscală şi investiţii masive în economie. După un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, România a redus deficitul cash la 7,65% din PIB în 2025. Am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar am realizat şi cea mai mare ajustare fiscală din Europa. Aceasta este diferenţa dintre ezitare şi acţiune.

În acelaşi timp, apetitul pentru investiţii este la cel mai ridicat nivel, iar aderarea la OCDE va aduce mai mult decât standarde şi evaluări internaţionale: va însemna investiţii majore, politici publice mai eficiente, instituţii mai solide, mai multă încredere din partea partenerilor externi şi o economie românească mai competitivă”, a completat politicianul.