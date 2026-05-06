POSA cere transparență de la ASF după amenda aplicată GRAWE România

Patronatul Operatorilor de Service Auto din România (POSA) solicită explicații publice din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), după ce aceasta a sancționat compania GRAWE România cu o amendă ce depășește 800.000 de lei. Reprezentanții POSA consideră că lipsa de transparență în acest caz ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care este reglementată piața asigurărilor.

Solicitarea vine în contextul în care informațiile privind motivele sancțiunii sunt limitate, iar oficialii ASF evită să ofere detalii suplimentare. Vicepreședintele instituției responsabil de sectorul asigurărilor, Sorin Mititelu, a declarat pentru oficiuldestiri.ro că eventualele comunicări vor fi făcute exclusiv prin canalele oficiale ale instituției, fără comentarii suplimentare.

Potrivit datelor apărute în presă, amenda aplicată GRAWE este una dintre cele mai mari din ultimii ani din domeniu. Cu toate acestea, nu au fost făcute publice informații esențiale precum natura abaterilor, impactul asupra dosarelor de daună sau eventualele prejudicii suferite de clienți. POSA atrage atenția că această lipsă de claritate afectează încrederea consumatorilor într-un sector deja sensibil.

Organizația cere ASF să detalieze ce prevederi legale au fost încălcate, câte dosare au fost afectate și ce măsuri au fost dispuse pentru remedierea situației. În plus, POSA ridică problema existenței unor practici similare și la alte companii de asigurări, sugerând că situația ar putea fi mai amplă decât un caz izolat.

Datele din piață arată că GRAWE România ocupă o poziție importantă în segmentul RCA, cu prime subscrise de peste 500 de milioane de lei în prima jumătate a anului 2025. În același timp, ASF ar fi primit numeroase reclamații legate de modul în care compania gestionează despăgubirile, ceea ce ar fi dus la declanșarea unui control și, ulterior, la aplicarea sancțiunilor.

Cazul readuce în atenție situații similare din trecut, precum cele ale City Insurance și Euroins, companii care au ajuns ulterior în faliment, după perioade marcate de sancțiuni și controverse.

În lipsa unor explicații clare din partea ASF, presiunea publică crește, iar POSA avertizează că fără transparență și responsabilitate, astfel de sancțiuni riscă să rămână fără efect real. Până la o reacție oficială detaliată, întrebările legate de situația GRAWE și de funcționarea supravegherii în domeniul asigurărilor rămân fără răspuns.