Cât se dă la nuntă în 2026. Diferențele uriașe dintre România și Spania

Invitația la nuntă vine aproape mereu cu aceeași întrebare: cât se pune în plic? Deși pare un detaliu simplu, diferențele dintre țări sunt mari, iar comparația dintre Spania și România arată două moduri complet diferite de a privi acest eveniment. Chiar dacă organizarea nunților s-a modernizat în ultimii ani, iar tehnologia și rețelele sociale influențează tot mai mult evenimentele, nunta rămâne una dintre cele mai importante etape din viața unui cuplu. Odată cu ea apar și cheltuielile, atât pentru miri, cât și pentru invitați.

În Spania, darul de nuntă este privit în principal ca un gest de susținere și apropiere față de miri, nu ca o obligație financiară majoră. Potrivit studiului Real Wedding realizat de Bodas.net , aproximativ 60% dintre invitați oferă între 100 și 200 de euro, iar media este de 178 de euro de persoană. Suma diferă în funcție de relația cu mirii, de locație sau de tipul evenimentului, însă variațiile nu sunt foarte mari. Chiar și rudele apropiate depășesc mai rar praguri considerate foarte ridicate. În ultimii ani s-au schimbat și metodele prin care se oferă banii. Mulți invitați aleg transferul bancar sau aplicații precum Bizum, iar în unele cazuri contul bancar apare direct pe invitație.

În România, presiunea socială este mult mai mare

În România, lucrurile stau diferit. Deși nu există reguli oficiale, s-a format în timp un adevărat „standard social” legat de cât ar trebui să ofere invitații. Pentru colegi sau simple cunoștințe, darul începe de la aproximativ 500 de lei de persoană. În cazul prietenilor apropiați sau al rudelor, suma ajunge frecvent la 1.500 sau chiar 2.000 de lei de persoană. Pentru un cuplu invitat la nuntă, asta poate însemna foarte ușor între 2.000 și 3.000 de lei, mai ales în orașele mari, unde costurile organizării au crescut puternic.

Meniul influențează direct suma din plic

Unul dintre motivele pentru care darurile sunt mai mari în România este prețul tot mai ridicat al meniurilor de nuntă. În multe cazuri, acestea depășesc 400 de lei de persoană. De aici apare și regula nescrisă cunoscută de aproape toți românii: invitații încearcă să acopere costul meniului și să lase și un plus pentru miri. Pentru multe cupluri, nunta nu este doar un eveniment emoțional, ci și o modalitate de a recupera o parte dintre cheltuieli sau de a strânge bani pentru începutul vieții în doi.

Diferența ține mai ales de mentalitate

În Spania, nunta este privită în primul rând ca un eveniment social și personal, iar valoarea darului nu este analizată atât de atent. În România, în schimb, suma oferită este influențată puternic de:

relația cu mirii;

nivelul localului;

orașul în care are loc evenimentul;

așteptările familiei și ale apropiaților.

Comparativ, cheltuielile arată astfel:

Spania: aproximativ 100–200 de euro, adică 500–1.000 de lei de persoană;

România: aproximativ 800–2.000 de lei sau chiar mai mult de persoană.

Diferențele devin și mai vizibile în cazul rudelor apropiate, unde sumele oferite în România sunt, de multe ori, mult peste cele întâlnite în Spania. În final, nu este vorba doar despre bani, ci despre felul în care este percepută nunta. În timp ce în Spania darul rămâne mai ales un gest simbolic, în România el are și o componentă financiară importantă, iar pentru mulți invitați ajunge să fie una dintre cele mai mari cheltuieli sociale ale anului.