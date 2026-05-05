Electrica Furnizare lansează o soluție completă pentru locuință: energie verde, protecția bunurilor și ajutor rapid în caz de avarii

Electrica Furnizare a anunțat lansarea „Electrica Verde Protect”, un pachet dedicat clienților casnici, ce îmbină furnizarea de energie electrică din surse regenerabile cu servicii de protecție și intervenții tehnice de urgență la domiciliu.

Produsul poate fi accesat prin încheierea unui contract de furnizare de energie electrică verde, cu un preț fix pentru energia activă de 0,55719 lei/kWh (excluzând tariful de transport) și un abonament zilnic de 0,73 lei. Tarifele sunt garantate până la data de 31 decembrie 2026, oferind stabilitate pentru consumatori.

„ Într-o perioadă în care stabilitatea și siguranța de acasă valorează tot mai mult, clienții au acum la dispoziție <<Electrica Verde Protect>>, un produs care oferă nu doar energie verde, ci și protecție în viața de zi cu zi a oamenilor. Cu un preț al energiei garantat, intervenții rapide în situații neprevăzute și asigurare pentru bunuri din locuință, <<Electrica Verde Protect>> este aliatul de care orice casă are nevoie, deoarece oferă sprijin concret exact în momentele în care micile incidente pot deveni costuri mari ”, a declarat Dan Ioan Morar, director general adjunct Electrica Furnizare.

Energie verde și consum responsabil

Pachetul include furnizarea de energie electrică 100% din surse regenerabile, o opțiune care contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la susținerea producției sustenabile de energie.

Asigurare pentru bunurile din locuință

„Electrica Verde Protect” oferă și o componentă de protecție financiară, bunurile din locuință fiind asigurate în limita a 10.000 lei pe an calendaristic (cu o sub-limită de 5.000 lei). Printre bunurile incluse se numără: mobilierul, obiectele casnice, electronicele, electrocasnicele și obiectele casabile.

În cazul unui eveniment asigurat, clienții pot apela la un centru de daune disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.

Intervenții tehnice de urgență 24/7

Un element important al pachetului este serviciul de asistență tehnică de urgență, disponibil non-stop. Acesta acoperă situații precum defecțiuni la instalațiile electrice, probleme la instalațiile de gaze, avarii la rețelele de apă, canalizare sau încălzire, dar și intervenții la acoperișuri sau ferestre.

Serviciul include:

acoperire de 1.000 lei pentru fiecare eveniment;

număr nelimitat de intervenții pe an;

costurile de deplasare, manoperă și materiale consumabile.

Timpul estimat de intervenție este de aproximativ 4 ore, echipele specializate intervenind rapid la domiciliul clientului.

Servicii orientate către client

Electrica Furnizare oferă instrumente moderne pentru gestionarea relației cu furnizorul, prin aplicația MyElectrica, dar și suport prin call center dedicat.

Prin „Electrica Verde Protect”, compania propune o soluție completă pentru locuință, care integrează energia verde, protecția financiară și intervențiile rapide, toate într-un singur pachet.

Cu o experiență de peste 120 de ani, compania deservește aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum și este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din România. Din anul 2021, Electrica Furnizare este activă și pe segmentul proiectelor fotovoltaice.