Bursa de la București, pe roșu după votul moțiunii care a dărâmat Guvernul Bolojan

Bursa de Valori București a reacționat imediat după anunțarea votului din Parlament, intrând într-o corecție generalizată în ședința de marți, 5 mai. Toți indicii principali au închis pe minus, pe fondul incertitudinii politice generate de căderea Guvernului Bolojan.

Indicele BET, cel mai reprezentativ barometru al pieței, a cedat 0,62%. Pierderile cele mai mari s-au consemnat în segmentul financiar (BET-FI), unde scăderile au depășit 1%, și pe piața Aero, cu deprecieri de peste 1,5%.

Companiile de stat, singurele în verde

Contrar tendinței generale, acțiunile marilor companii energetice de stat au evoluat pozitiv. Romgaz a avansat cu 0,82%, atingând un maxim zilnic de 12,38 lei, iar Hidroelectrica și Transgaz au consemnat și ele aprecieri modeste. Investitorii par să fi anticipat o continuitate a politicilor din sectorul energetic, indiferent de schimbarea executivului, piața digerând relativ repede șocul politic.

Blue-chip-urile private, în cădere liberă

Restul pieței arată însă un tablou îngrijorător. Banca Transilvania a pierdut 1,04%, OMV Petrom a coborât sub pragul de 1 leu, la 0,9990 lei, iar BRD și Digi Communications au cedat 1,04%, respectiv 2,25%. Corecțiile cele mai dure lovesc companiile antreprenoriale — TeraPlast și Cris-Tim sunt printre cele mai afectate — ceea ce sugerează că incertitudinea politică descurajează în primul rând capitalul privat.

Leul, sub presiune record

Pe piața valutară, euro a depășit marți pragul de 5,2 lei, ajungând la cursul oficial BNR de 5,2180 lei. Este al treilea record negativ consecutiv al leului, depreciere care coincide cu ziua votului moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

ROBOR la 3 luni a stagnat la 5,86%, iar cel la 6 luni la 5,94%. IRCC pentru trimestrul patru din 2025 rămâne la 5,58%, menținându-se ca indicator de referință pentru creditele în lei ale populației.