Portretul ideologic al lui Siegfried Mureșan: Aliniere totală la agenda Bruxelles-ului și sprijin necondiționat pentru Ucraina

Publicat 26 iun. 2026, 22:37 Sursă Realitatea PLUS

Propunerea de premier susținută de Ilie Bolojan adâncește falia dintre tabăra pro-europeană și cea suveranistă, având în spate un istoric politic definit de linia dură de la Bruxelles. Cu un discurs construit în jurul sprijinului necondiționat pentru Ucraina și al integrării europene, candidatul devine ținta perfectă pentru contestatarii de la București, care îl acuză de aliniere totală la agenda globalistă în detrimentul intereselor naționale.

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