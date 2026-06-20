Ilie Bolojan: ”PNL are nevoie de modernizare. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 22:07

Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, după ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea PNL, că formațiunea are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor. Totodată, fostul premier interimar a subliniat că „vom face tot ce ține de noi pentru a nu ne bate joc de încrederea oamenilor.”

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