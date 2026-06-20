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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan: ”PNL are nevoie de modernizare. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 22:07

Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, după ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea PNL, că formațiunea are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor. Totodată, fostul premier interimar a subliniat că „vom face tot ce ține de noi pentru a nu ne bate joc de încrederea oamenilor.”

”PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor”

”Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la Bucureşti. Candidez cu moţiunea «Modernizare cu Rădăcini», alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism şi de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil şi mai conectat la aşteptările românilor”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

”Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”

Premierul demis a menționat că, alături de colegii din Biroul Naţional, îşi asumă responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul şi de a oferi o direcţie clară pentru viitor.

”Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”, a mai spus el.

Mai mult, liderul liberal a precizat că echipa alături de care îşi asumă acest proiect este formată din:prim-vicepreşedinte: Dan Motreanu, secretar general: Robert Sighiartău, vicepreşedinţi: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

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