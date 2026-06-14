Băiatul de 15 ani care a căzut cu trotineta electrică a murit

Publicat 14 iun. 2026, 08:26 Sursă Realitatea PLUS

Băiatul de 15 ani din județul Timiș care a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, a murit. Anunțul sfâșietor a fost făcut de familie pe pagina de Facebook. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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