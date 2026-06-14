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Băiatul de 15 ani care a căzut cu trotineta electrică a murit

Accident de trotinetă

Accident de trotinetă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS

Băiatul de 15 ani din județul Timiș care a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, a murit. Anunțul sfâșietor a fost făcut de familie pe pagina de Facebook. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Dragoș a murit la 15 ani

Dragoș a ajuns de urgență la spital în urmă cu aproape o lună după ce a căzut în timp ce se plimba cu trotineta electrică și s-a lovit puternic la cap.

Deși au luptat din răsputeri să-l salveze, medicii n-au mai putut face nimic.

Băiatul a intrat în comă profundă și ar fi suferit și două infarcturi.

Autoritățile trag un semnal de alarmă și avertizează oamenii care folosesc trotinete electrice să poarte echipament de protecție și să respecte limitele de viteză.

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