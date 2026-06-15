Noi detalii despre crima din Drobeta-Turnu Severin. Femeia ucisă de fiul ei ceruse ajutorul autorităților

Publicat 15 iun. 2026, 09:21 Actualizat 15 iun. 2026, 09:26

O femeie de 50 de ani, mamă a trei copii, a murit după ce a fost atacată în Drobeta-Turnu Severin. Principalul suspect este fiul ei, în vârstă de 25 de ani, care a fost prins de polițiști la scurt timp după faptă și reținut pentru 24 de ore.

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