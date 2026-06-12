Accident grav într-o școală din Botoșani: doi elevi de 7 ani au fost transportați la spital după ce o bancă a căzut peste ei
Salvare în Botoșani
Momente de panică la o școală din municipiul Botoșani, după ce doi elevi în vârstă de doar 7 ani au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident petrecut în incinta unității de învățământ. Incidentul a avut loc la Școala Gimnazială Sfânta Maria, unde o bancă depozitată într-un vestiar s-a prăbușit peste cei doi copii.
Potrivit primelor informații, elevii se aflau în vestiarul școlii în momentul producerii incidentului. În încăpere erau depozitate mai multe bănci, iar una dintre acestea s-a dezechilibrat și a căzut peste minori.
Copiii au suferit traumatisme la nivelul capului
În urma impactului, cei doi elevi au suferit răni la cap, fiind solicitată intervenția cadrelor medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate, starea lor fiind monitorizată de medici.
Evenimentul a provocat îngrijorare atât în rândul părinților, cât și al personalului unității de învățământ, având în vedere vârsta fragedă a copiilor implicați.
Poliția a deschis o anchetă
Cazul este în atenția polițiștilor, care au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate normele privind depozitarea mobilierului școlar și dacă există persoane care se fac responsabile de producerea incidentului.
De asemenea, vor fi analizate măsurile de siguranță existente în școală pentru a se determina dacă astfel de situații puteau fi prevenite.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare după finalizarea cercetărilor.
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