Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ianca au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat în vârstă de 32 de ani, care a anunțat că doi dintre copiii săi minori au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție, care au constatat că doi minori, cu vârste de 8 și 11 ani, ar fi aprins o petardă pe stradă. În urma exploziei, copiii au suferit leziuni la nivelul mâinilor.

Cei doi minori au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. Starea acestora este monitorizată de cadrele medicale.

În prezent, polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Avertisment pentru părinți

În contextul acestui eveniment, reprezentanții IPJ Brăila atrag atenția asupra pericolelor asociate utilizării articolelor pirotehnice, mai ales în rândul minorilor, și transmit o serie de recomandări importante:

Nu permiteți copiilor să dețină sau să folosească petarde sau alte articole pirotehnice, chiar dacă par inofensive. Acestea sunt interzise prin lege și prezintă un risc major de accidentare.

Supravegheați permanent copiii, mai ales în perioada sărbătorilor, când astfel de materiale circulă mai frecvent.

Nu cumpărați și nu tolerați achiziționarea de articole pirotehnice ilegale, care pot provoca arsuri grave, traumatisme sau chiar pierderea degetelor.

Discutați deschis cu cei mici despre pericolele reale ale petardelor și explicați-le, pe înțelesul lor, consecințele acestor „jocuri”.

Reamintim că doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole pirotehnice din categoria F1, considerate cu risc scăzut.

În categoria F1 intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare sau pocnitorile pentru petreceri și confetti.