INS: importurile de energie au crescut cu aproape 50%

România e în haos iar Nicușor Dan insistă că trebuie să ajutăm Ucraina. În timp ce societatea se confruntă cu tensiuni politice și sociale uriașe, președintele țării continuă să vorbească despre cât de important e să sprijinim Kievul în continuare. În acest context, Nicușor Dan a declarat că România și aliații Europeni trebuie să asigure spatele Ucrainei pentru negocierile de pace.