INS: importurile de energie au crescut cu aproape 50%

Este concluzia celui mai nou raport al Institutului Național de Statistică. Probleme sunt și în cazul energiei produse de eoliene.
Mai multă energie, dar din importuri
Resurse energie electrică (2025): 57,219 miliarde kWh (+2,646)
Din importuri: 15,434 miliarde kWh (+42,6%)
Exporturi: 11,773 miliarde kWh (+29,3%)
Producția de energie în România, în cădere liberă față de 2024
- hidrocentrale: 9,816 miliarde kWh (-21,7%);
- centralele nuclearo-electrice: 9,053 miliarde kWh (+1,6%);
- centralele electrice eoliene: 4,818 miliarde kWh (-249,3 milioane kWh);
- instalații fotovoltaice: 4,283 miliarde kWh (+1,108 miliarde kWh)