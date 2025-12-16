INS: importurile de energie au crescut cu aproape 50%

Energie
Energie

România a ajuns să importe cu 50% mai mult față de anul trecut doar ca să compenseze cu producția în scădere drastică din hidrocentrale.

Este concluzia celui mai nou raport al Institutului Național de Statistică. Probleme sunt și în cazul energiei produse de eoliene.

Mai multă energie, dar din importuri

Resurse energie electrică (2025): 57,219 miliarde kWh (+2,646)

Din importuri: 15,434 miliarde kWh (+42,6%)

Exporturi: 11,773 miliarde kWh (+29,3%)

Producția de energie în România, în cădere liberă față de 2024

- hidrocentrale: 9,816 miliarde kWh (-21,7%);

- centralele nuclearo-electrice: 9,053 miliarde kWh (+1,6%);

- centralele electrice eoliene: 4,818 miliarde kWh (-249,3 milioane kWh);

- instalații fotovoltaice: 4,283 miliarde kWh (+1,108 miliarde kWh)