Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a anunțat luni, într-o conferință de presă la Parlament, depunerea unei inițiative legislative menite să elimine „impozitele aberante” aplicate infrastructurii agricole. „Alături de colegii mei am pregătit, am semnat și depunem o inițiativă legislativă pentru eliminarea acelor impozite aberante pentru solarii, pentru sere, pentru pătule”, a declarat Enache, cerând conducerii celor două Camere să urgenteze votul în sesiunea curentă, în cazul în care partidele de la putere sunt de acord cu eliminarea acestor taxe.

Propunerea legislativă, inițiată de un grup de parlamentari AUR, urmărește modificarea Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) prin exceptarea de la plata impozitului pe clădiri a unor construcții vitale, precum serele, solariile, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje și construcțiile destinate depozitării și conservării cerealelor.

Inițiatorii susțin că această schimbare este imperios necesară deoarece construcțiile vizate au „un rol strict operațional și fără valoare economică independentă de activitatea agricolă” și nu pot fi asimilate clădirilor care deservesc activități comerciale sau industriale. Potrivit AUR, în contextul economic actual, impunerea acestui impozit reprezintă „o povară fiscală injustă suplimentară” pentru fermieri și micii producători, care se confruntă deja cu dificultăți majore privind investițiile și viabilitatea exploatațiilor.

„Eliminarea impozitării contribuie la crearea unui cadru predictibil care încurajează modernizarea și menținerea acestor facilități, aspect esențial pentru garantarea securității alimentare și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii”, se arată în textul inițiativei legislative. Prin alinierea regimului fiscal la realitățile sectorului agricol, AUR susține că legea va reprezenta o protecție esențială pentru producătorii care susțin domeniul agroalimentar național.