Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO

Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO
Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO
Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO
Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO
Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO
Doi copii morți, mai mulți răniți și persoane prinse sub dărâmături, după o explozie de gaze într-un bloc din Franța – VIDEO

Doi copii, de trei și cinci ani, au murit în urma unei explozii puternice de gaz într-un bloc de apartamente din Franța. Cel puțin patru persoane au fost rănite, iar alte două ar fi prinse sub dărâmături, potrivit presei locale.

Explozia s-a produs în localitatea Trévoux, la parterul unui imobil cu patru etaje. Deflagrația a fost atât de puternică încât bucăți de moloz au lovit două școli din apropiere, spărgând mai multe geamuri, iar zgomotul exploziei s-a auzit de la kilometri distanță.

Un martor a declarat că explozia „a fost ca la începutul unui război, ca o bombă”. Autoritățile au activat un plan de urgență, iar primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaz, scrie Le Monde.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 50 de pompieri, zeci de vehicule și echipaje medicale. Școlile din zonă au suferit pagube materiale, dar nu au fost raportate victime în rândul elevilor.

Locuitorii au fost evacuați, iar zona a fost izolată de poliție. Fațada clădirii s-a prăbușit parțial, iar imaginile de la fața locului arată resturi împrăștiate peste tot.