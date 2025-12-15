Explozia s-a produs în localitatea Trévoux, la parterul unui imobil cu patru etaje. Deflagrația a fost atât de puternică încât bucăți de moloz au lovit două școli din apropiere, spărgând mai multe geamuri, iar zgomotul exploziei s-a auzit de la kilometri distanță.

Un martor a declarat că explozia „a fost ca la începutul unui război, ca o bombă”. Autoritățile au activat un plan de urgență, iar primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de o scurgere de gaz, scrie Le Monde.

🔴 INFO - #FaitsDivers : Une explosion a frappé un immeuble à #Trévoux (Ain) ce lundi à 17h50. L\"explosion s’est produite au rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage d’habitation de quatre étages dans le secteur Beluizon, détaille la préfecture. Cinq victimes sont médicalisées sur… pic.twitter.com/KrAfV9L7B6 — FranceNews24 (@FranceNews24) December 15, 2025

Autoritățile au mobilizat aproximativ 50 de pompieri, zeci de vehicule și echipaje medicale. Școlile din zonă au suferit pagube materiale, dar nu au fost raportate victime în rândul elevilor.

Locuitorii au fost evacuați, iar zona a fost izolată de poliție. Fațada clădirii s-a prăbușit parțial, iar imaginile de la fața locului arată resturi împrăștiate peste tot.