„Bă, ia uite, nu mai sunteți cu suveraniștii, sunteți cu corupții, că și domnul Georgescu a zis. Păi bă, eu când v-am spus că nu înțelegeți ce spune domnul Georgescu, am avut întotdeauna dreptate și v-am spus mereu, citându-l pe domnul Georgescu: Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. V-a lămurit astăzi domnul Georgescu? E nevoie de o reformă profundă în justiție. Dar hai să începem cu turul doi înapoi.

M-am amuzat astăzi când i-am văzut pe ăia de la Declic, că se duc ei să se întâlnească cu Abrudean, ăla de la Senat, gașca de la Cluj, știți, da? Gașca, Coldea, ăia. Se duc ei și, ce credeți, după emisiunea de aseară l-au adăugat și pe Alex Florența pe lista celor pe care vor să-i schimbe, nu doar pe Voineag. Bun, ok, dar dacă ascultați ce spun în emisiune, treceți și Curtea Constituțională, și turul doi înapoi, și secretizarea ședinței CSAT, ca să vă credem.

Să vă credem, adică dacă o să strigați în piață turul 2 înapoi, o să-mi mulțumiți. Hai să vă văd! Hai, dacă l-ați trecut și pe Alex Florența, treceți și restul. V-am zis, a spus astăzi Călin Georgescu foarte clar, nu este niciun dubiu. Cei care vă lăsați manipulați de unii și de alții… eu înțeleg, e supărarea mare după un an de zile. Sunt o grămadă care se folosesc de voi, unii ca să facă like-uri, vizualizări și așa mai departe. Fiți atenți! Domnul Georgescu o spune mereu, clar și la obiect.

Dar cum e doamna... eroina celor de la Recorder. Mă, am văzut că a ieșit și Oana Gheorghiu și a zis, mamă, mamă, ce curajoasă. Cine mă, doamna Moroșanu? Doamna Moroșanu. Doamna judecător care... ce credeți?

A blocat perchezițiile informatice în dosarul Coldea 2. Știți că dosarul Coldea 1 este trimis în judecată? V-am spus că mai sunt și altele în lucru. Și într-unul din ele, în ăla cu cetățeanul chinez, cu care am făcut eu interviu și care este acuzat de mărturie mincinoasă, pentru că, ce să vezi, i-au găsit în telefon că vorbea cu Coldea, dar era trecut în telefon Sorin Georgescu, ceva de genul.

E ca au facut identificarea de număr. Mă, și ce credeți? Doamna Moroșanu în instanță a zis. Cum adică îi atac la viața privată? Ce să căutați voi în telefonul cetățeanului chinez? Cum? E atac la viața privată? Adică, înțelegeți, procurorii sunt în situația în care au telefonul, au mesajele, că le văd. Le văd, nu?

Dar nu le pot folosi în dosar, ca probă, pentru că doamna Moroșanu a zis, domne, stați mă că-i atac la viața privată a cetățeanului chinez, fost Ion Alexandru. Eu am povestit despre lucrurile astea, că de pe vremea lui Ponta e povestea asta...

I-au ridicat cetățenia. Mă gândesc că mi-a șoptit astăzi prietenul meu bun Bogdan Tiberiu Iacobov. Poate că decizia doamnei Moroșanu are legătură și cu acoperirea unor lucruri. O să fie legătură direct cu noi și Cătălin Hidec, care o să ne povestească ce-i mai zicea cetățeanul chinez, ce afaceri mai făcea el cu domnul Coldea, cu Cuprumin, cu nu știu ce, dar mai e un substrat aici.

Pentru că cetățeanul chinez a fost acuzat că face parte dintr-o rețea de prostituate și de trafic de fete în legătură cu niște persoane de la ANAF și de la... ...dacă îi găseau un telefon, niște lucruri compromisătoare. Și doamna Moroșoara a zis stop, până aici, fără atac la viața privată a cetățeanului chinez, că ajungem după aia la altele.

Mai zice doamna Cosmina Cerva și n-am de ce să n-o cred că până acum am văzut că a spus numai lucruri care s-au verificat, că doamna aceasta, doamna Moroșanu, judeca în sala de judecată cu domnul Dumbrava în sală. Hai mă, nu cred așa ceva. Serios? Serios? Și n-a zis nimic? Cum doamna Chiș, știți, doamna Chiș de la Cluj, care, mamă, deci acum ea este marea...luptătoare pentru corectitudine în justiție.

Dar doamna Chiş, bă, eu n-am știu, că pe mine nu mă interesează viața private a nimănui și nici nu vreau să discu la emisiune despre așa ceva. Dar doamna Chiş este fosta soție a celebrului procuror Doru Țuluș. Domnul Țuluș este unul din cei care a devoalat cum lucra binomul SRI și cum veneau peste ei în birouri, inclusiv cei din conducerea SRI și le spunea ce să facă în dosare și cum să facă.

„Și dacă nu executai, Kovesi te punea pe liber. Unde a fost doamna Chiș atunci? Unde a fost? A, la Cluj. La Cluj, în gașca aia de la Cluj, doamna Chiș. Doamna Chiș, care a vrut și ea să fie președinta CSM și era supărată la ședințele CSM-ului că nu se poartă mască. Mamă, dar ce scandal a făcut! Doamna Chiș, care i-a certat pe cei de la Uniunea Națională a Barourilor din România, pentru că îl apărau pe avocatul Robert Roșu. A fost un scandal monstru atunci. I-a certat pe cei de la UNBR că încalcă independența justiției. Și ce să vezi? După ce omul a făcut pușcărie nevinovat, nu a mai zis nimic doamna Chiș. Liniște! A tăcut! Era să zic „chitic”. Haideți, domnul Chitic, că știu că ați întârziat. Nu e nicio problemă. Veniți! Bună seara!

Mai am să spun câteva lucruri. Ce, mă așteptați să treacă moțiunea de cenzură? V-am spus că nu o să treacă, că sunt înțeleși. Baletul ăsta pe care îl face PSD o să-i coste scump. Le-am spus și public, și în privat le spun același lucru. Puteți, mă, nu mai puteți cu fundul în două luni, trei.

Dar mă bucur, mă bucur că și PSD, și PNL se vor duce la fund. Pentru că Bolojan pregătește fuziunea prin absorbție, mamă, cu niște personaje, cu partidul lui Cioloș, cu Pîslaru și cu Orban, care e un singur membru. Cine mai are și pe cineva, nu mai are pe nimeni. Deci, fuziune prin absorbție. Mamă, de-abia aștept, de-abia aștept.

Să vină Orban și cu Pîslaru în PNL. Băi, vă meritați soarta. Și PSD, și PNL în egală măsură. A, că au votat astăzi să le arate pisica, emoțiunea simplă e o vrăjeală a PSD-ului. E un joc, bineînțeles, ca să-și negocieze alte lucruri. Să fie clar. Dar îi aud pe ăștia de la USR: „Să plece ministrul Justiției, Marinescu.” Ce dacă e doar de șase luni? Ce dacă a știut, n-a știut ce se întâmplă, să plece!”

„Atunci să plece și Buzoianu. Păi nu, mă, că a venit Fritz și a zis că nu pleacă nicăieri, rămâne aici, că e prea bună pentru voi. N-ați înțeles, băi, proștilor. E prea bună, doamna Buzoianu. Ce dacă a știut sau n-a știut? Ea rămâne. Păi atunci să plece și Marinescu. De ce? Pe ce explicație? O să vă arăt în seara asta din nou cine se află în spatele acestor găști. În timpul ăsta, în România, oamenii sunt cocoșați de facturi.

Sunt îngroziți de faptul că vor plăti niște taxe și impozite îngrozitoare. Citeam astăzi la Mădălin Ionescu cum persoanele cu dizabilități, pentru că au acel ajutor minuscul de 500 și ceva de lei, plus însoțitorii lor, puțin peste 2.000 de lei, au rămas fără acele facilități — o compensație pe care o aveau ca să nu plătească taxă pe un teren, pe o casă, niște impozite. S-au scos.

Sunt persoane care își permit. Eu, care am o familie, îmi permit. Mădălin își permite. Mai am cazul unei telespectatoare, Diana, care știu sigur că se uită în seara asta la emisiune și care are aceeași situație. O să vă explic, mi-a trimis un mesaj, am vrut să o iau în direct în seara asta să vă explice ce trăiește și cum trăiește. Dar am un mesaj de la ea pentru guvernanți, ca să înțelegeți care este realitatea. Sunt aproape 900 de mii de oameni în situația asta, plus familiile lor.

Și când zic că nu-i interesează pe ei, l-am văzut și pe Ciucu. A început. Gata. Face ordine în București. Se ocupă de reclamele luminoase, de numele firmelor, să nu mai fie colorate. Cum? Cu asta trebuia să înceapă? Și să crească taxele pe domeniul public. Bine, mă distrez maxim. De săptămâna asta încep să merg cu caravana prin București. De-abia aștept. Apropo, că tot vorbeam de București.

Am intrat astăzi în posesia unor documente despre un alt primar de sector, și el fost candidat, pe care l-am bătut măr cu niște informații extrem de grave. Și, în stilul meu — știți că eu mă documentez, adun probe — în curând voi face un serial cu dezvăluiri despre cine îl ține în spate, cine din sistem este în spatele lui. Tare de tot. Credeți-mă, nu dau nume, că ați înțeles despre cine este vorba.

O să vă arăt în seara asta: am văzut că domnul Danileț, unul din ăștia care țipă, țipă, țipă, a câștigat la CEDO. Că au zis de la CEDO că magistrații au drept la liberă exprimare. Păi și cum? Noi, jurnaliștii, nu avem? Cetățenii români, oamenii de rând, nu au drept la liberă exprimare? Atunci de ce le dați jos postările? De ce le faceți dosare penale? De ce ne dați amenzi la CNA? Cum vine asta?

Cel mai tare este că pe domnul Danileț l-a reprezentat avocata doamnei Chioveși, aceeași care a reprezentat-o și pe ea la CEDO, și care a reprezentat-o și pe doamna Camelia Bogdan. O să spună unii că sunt toți în aceeași gașcă, aceleași personaje. Mi-a plăcut foarte tare ce am citit astăzi la doamna avocat Elena Aradu: a povestit despre o dezbatere de la Înalta Curte, unde a participat alături de doamna Lia Savonea și de alți specialiști din domeniu. S-au discutat diverse lucruri și o să vedeți probele în seara asta, cu audio. Au înregistrat.

Și un #rezist din sală, bă, în timp ce se desfășura conferința, a postat pe Facebook exact pe dos față de ce se discuta în sală. Au luat foc toți: „Bă, ce faci, că suntem toți aici? Ce faci? Aștepți postarea!” Pentru că i-au adus la cunoștință doamnei Savonea, i-au atras atenția, dar a doua zi a postat din nou. Mă înțelegeți cine sunt? Cine vreți să vă reprezinte? Sau cine vreți să vă salveze pe voi, când Bolojan, astăzi, în ziua moțiunii, era detașat, nu-l interesa. Era cu Kirilă la Guvern.

Dar apropo, Laura, tanti aia, Delia — de ce nu s-au dus și ele la Guvern? Ele sunt cu sarmalele la Cotroceni? Adică… Bolșanii erau cu party, cu artiști: „Azi nu ne mai dați bani din bani publici, voi ăștia, primarii, președinții de consilii și de țene. Să muncească, să pună osul la treabă! Nu din bani publici, că ne ceartă pe noi. Să pună una să…”

Iar celălalt, de la celălalt palat, a plecat la Moș Crăciun. Și cică a luat cu el îngrijorările societății în legătură cu legile justiției. Știi ce face Moș Crăciun cu ele?

L-am văzut la Ambasada României la Helsinki. Bă, „clovn” e puțin spus. Dincolo de faptul că nu e în stare să spună două fraze. Două fraze, adică să spună niște… Adică, bă, până și un copil de 16–17 ani cred că ar putea să aibă un discurs mai coerent, din care să reiasă niște idei.

Oamenii sunt săraci lipiți. Am văzut, într-adevăr, că sunt unii care spun că sunt pline mall-urile, că sunt… Băi, sunt sărbătorile, atât le-a mai rămas oamenilor. Asta le-a mai rămas. Duceți-vă prin piețe să vedeți cum trăiesc oamenii cu adevărat, nu la mall-uri și hipermarketuri. Marea majoritate a populației nici nu ajunge acolo. Ca să fie clar.

Am văzut-o și pe „specialista”, doamna judecător Panioglu. A mai debitat astăzi niște lucruri din puțul gândirii. Adică voi nici măcar nu aveți bunul-simț să verificați cam care mai e legislația, cam care mai e procedura. Că i-am văzut pe ăștia de la Declic: iar, miercuri, presiune pe Bolojan, ieșim în stradă cu cearceafurile să punem presiune, să se modifice legile justiției.

Ăștia de la Declic, înțeleg că primesc comandă, nu mai verifică textul. Ei primesc tot, că și ăștia care postează pe Facebook primesc același text, nu? Verifică cineva? Ce, credeți că știe cineva? Ei nici nu știu pentru ce protestează, v-am arătat. Cel mai tare însă m-a deranjat că am văzut la Sibiu o profesoară care și-a scos elevii la protest. Părinții copiilor ce spun? Ce caută o profesoară să facă așa ceva? Dar mă întorc la doamna Panioglu.

Păi, măi, doamna Panioglu, nu se pot modifica, măi, tanti, legile justiției prin ordonanță de urgență. Tu în ce țară trăiești? Că în 2019, Klaus Iohannis, la alegerile europarlamentare — am spus și aseară, dar n-ai fost atentă — a organizat un referendum prin care populația a spus că nu mai este de acord să se modifice legile justiției prin ordonanță de urgență și fără consultare publică. Deci nu se poate. Trebuie aviz obligatoriu de la CSM.

Nu mai e așa simplu, că voi ați zis că... Acum știi cum e? Mamă, deci mă bucur enorm, enorm, că tot voi ați fost la originea acestor modificări. Că ați zis, face Dragnea, ordonanța 13, că acum ăia de la USR, că eu urmăresc, unul de ăla, viceprimarul de la Timișoara, a zis acum vreo câteva luni de zile, bă, îmi cer scuze față de Dragnea, că a avea dreptatea cu abuzul în serviciu. Așa a zis ăla, care e viceprimar la Timișoara, de la USR.

Și acum s-a întors în potriva orică și s-a pățit-o și înăstase când a făcut mandatul de 5 ani și a modificat Constituția, a zis că e pentru el. A fost pentru băsescu, nu contează. Acum i-au zis, bă, nu mai, gata, să nu mai dea așa ordonanțe de urgență. Uite când mai puteți să modificați ordonanțe de urgență. Și o-i vedea eu când o să treacă prin Parlament toate modificările astea pe care le-au făcut ăștia de la USR, un cearceaf cu modificări, cu... Nu se poate.

Nu se poate. Trebuie dezbatere publică, deci de puteți să ieșiți până văi săpănați cheltuiți banii degeaba. Dați banii degeaba, vin sărbătorile, stați acasă, luați o sorcovă, mergeți cu plugușorul, că asta nu vă va ieși. Nu se poate, n-are cum. E imposibil. Că e un referendum votat. Și un lucru vreau să mai spun și apoi prezint invitații. M-am văzut că se dau ăștia de ceasul morții toți. Mamă, băi, vrea Voineag, ați văzut zicăia în film. Bă, vrea Voineag?

Să vadă el toate hârtiile și toate demersurile pe care le fac procurorii. Ia uite-mă să vedeți că vă arăt eu în seara asta hârtia, că și Kovesi făcea la fel. Ea a inventat procedura asta. Am eu hârtia cu semnătura ei. Identic. Același lucru. Adică la Kovesi era ok, nu? Îmi vine să spun cuvântul ăla. Da, știți voi, originalul e unul singur, nu mă mai plagiați. Îl știți, da? Puncte, puncte, mă."