Traian Băsescu este cel care a creat Statul Paralel și a inventat acel binom Coldea-Kovesi...care a trimis la închisoare oameni pe care Băsescu îi considera incomozi. Pur și simplu, Traian Băsescu a fost acela care a creat acea monstruozitate pentru că îmbrăcat în haina aia de miștocar, Traian Băsescu n-a făcut nimic altceva decât să-și arunce în spatele gratiilor, să dezonoreze social, politic, economic, pe toți cei care nu îi suporta.

Acum la Cotroceni, Traian Băsescu și-a instalat oameni, că ne întrebam noi zilele trecute de ce el așa de jucător în ultimul timp și nu-și vede de săraca pensioară? Nicușor Dan e un învățăcel, e un releu, iar Nicușor Dan, oameni buni, este învățat de Traian Băsescu cum să devină un despot. O să vă explic imediat de ce...pentru că Nicușor Dan, astăzi, în fața Parlamentului României a spus cu subiect și predicat că vrea să reînvie acel binom de tristă amintire. Să creeze o divizie specială la Servicii și la DNA. Divizie care să se ocupe de ascultări, interceptări și de aici până la justiția aia televizată, de pe vremea Laurei Codruța Kovesi mai este un singur pas.

Probabil, că i-a spus Traian Băsescu că așa trebuie făcut, trebuie decapitat tot ceea ce este împotriva lui Nicușor Dan și lucrul acesta concură o altă intenție pregătită pentru Nicușor Dan Daniel, anume un partid prezidențial care să pună mâna pe țara asta, cu tot ceea ce mai este de stors din țara asta.

De fapt, planul e foarte clar...un turnător dovedit are un învățăcel. Turnătorului i s-au dat înapoi privilegiile și atunci a zis: nimeni nu mă poate atinge. Nu mai am puterea aia, dar pot să mă introduc în actuala putere și a făcut-o.

Ei bine, o să ne aștepte, dacă nu reacționăm și dacă oamenii politici nu reacționează...o să ne aștepte exact aceleași zile. ..când pe baza unor bănuieli, unor înregistrări trunchiate. Așa cum s-a întâmplat și știți...că nu mai trec prin amănuntele astea...oameni politici, oameni de afaceri au fost cărați la DNA, scoși pe ușa din față, cu presa chemată care scria rechizitorii înainte ca ăla să fie chemat acolo și oameni care și-au pierdut de la familie, până la prestigiu, până la afaceri, unii chiar și viața.

Mai apoi ce să vezi, au fost achitați. N-a plătit nimeni pentru asta. Coldea e bine mersi, ia micul dejun la Monaco, iar doamna Kovesi a fost retrasă strategic la marele Parchet European. Atenție că termină acuși mandatul și singurul lucru pe care a știut să-l facă a fost acela de a ancheta furăciunile, sanki, din fonduri europene...de aici din România. Numai plevușcă...nu s-au dus procurori europeni coordonați de Laura Codruța Kovesi către ăia care au cheltuit bani europeni fără discernământ. Nu, nu...ăia trebuiau să fie șantajați pe mai târziu. E doar o intuiție de a mea...ca să nu avem probleme la proces...că a zis președintele că, în România, intuiția e la rang de lege.

Intuiția mea, din seara asta, este una cât se poate de neagră. Dacă este lăsat, Nicușor Dan...exact va fi un Băsescu 2, dar cu niște accente mult mai dure...pentru că acum este doar în postura de releu. Facem cam ce i se spune, dar la un moment dat să te ferească sfântul de momentul în care releul crede că poate să gândească singur pe chestia asta.

Mare, mare, atenție la ce se va întâmpla. Răstim, cum spunea Șeherezada, pare se că avem o bătălie acerbă pe viață și pe moarte pentru Primăria Generală a Capitalei. Se pregătesc tone de mizerii pentru unii dintre candidați...pentru a-i stopa dintr-o ascensiune importantă, în condițiile în care...mare, mare, atenție! România, în momentul de față, este pe marginea prăpastiei din punct de vedere economic. Cât credeți că o să vă mai țină rezervele? Atenție la emisiunea asta! Va fi una complicată. Vreau să înțelegeți foarte clar ce se va întâmpla.