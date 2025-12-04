Anca Alexandrescu: După cum vedeți, îi lasă nervii pe toți, încep să jignească în stânga și dreapta, să jignească cetățenii, să jignească cetățenii, să se jignească între ei, să mă jignească pe mine, eu nu mă ocup cu lucrurile acestea, eu sunt toată ziua în mijlocul oamenilor, noi lucrăm la proiecte în fiecare zi pentru că eu vreau să transform orașul acesta într-un oraș în care bucureștenii să poată să trăiască și să-și permită să trăiască. Alegerile acestea sunt fundamentale pentru viitorul României. Văd că chiar domnul Ciucu, candidatul PNL, cu puțin timp în urmă a admis că victoria mea la Primăria Capitalei înseamnă de fapt sfârșitul coaliției și căderea guvernului.

Așa cum am spus și aseară, vreau să reiterez faptul că eu cred că Nicușor Dan nu își va termina mandatul. Și când am spus că eu cred că nu își va termina mandatul, are legătură și cu o parte din lucrurile pe care am să le arăt în această seară, de ce se tem, de ce este această disperare, de ce este această panică, de ce s-au unit toți împotriva mea, inclusiv așa-zișii jurnaliști care au trecut de orice limită a jurnalismului și se manifestă prin studiourile de televiziune.

Chiar vedeam zilele trecute, domnul profesor Dungaciu în studio la Euronews, două jurnaliste îl întrebau „Și ce o să facă Anca Alexandrescu, dacă nu are relații cu cei care dau fonduri europene, cum o să ia fonduri europene.” Înțelegeți că acești oameni au luat nu numai țara, ci și instituțiile acestei țări pe persoană fizică. Nu mai au niciun fel de respect pentru niciun fel de demnitate publică, totul se rezumă la oamenii partidului, la oamenii sistemului. Oricine vine din afară trebuie omorât.

Orice nesupunere vizavi de o autoritate publică așa cum este primarul general înseamnă abuz în serviciu. Nu vreau să vorbim despre acest lucru acum, însă voi aplica și voi folosi legea în tot ceea ce voi face la Primăria Capitalei, pentru că voi fi primarul general al capitalei. De ce spun că cred că nu își va termina mandatul domnul Nicușor Dan. Pentru că numai ce vedem, numai din ce avem acces public la informații și din ce am mai aflat de la cetățeni ce se întâmplă în primărie și cum se scurg și cum se fură banii din Primăria Capitalei îi face pe acești oameni să fie disperați în fața faptului că vor pierde puterea și că se va afla absolut totul. Sigur că Nicușor Dan se bucură de imunitate. Dar dacă oamenii vor vedea ceea ce s-a întâmplat, câți bani s-au furat, așa cum se întâmplă în Bulgaria se poate întâmpla și la București. Un număr foarte mare de oameni să iasă în stradă pentru că eu cred că este posibil și a venit momentul ca nu numai bucureștenii, românii, să nu mai stea în genunchi, să își apere drepturile și libertățile pe care le au conform constituției, pentru că constituția nu mai există pentru acești oameni, și cu siguranță Nicușor Dan nu își va termina mandatul.

Laurențiu Botin: Ai spus că unul din primele lucruri pe care le vei face va fi acel audit. Auditul ăsta îi sperie atât de mult sau îi sperie semnalul care se va da dacă vei ieși primar?

Anca Alexandrescu: Păi au legătură unele cu altele. Pe de o parte pentru că vor veni dosarele penale, pentru că sunt convinsă că autoritățile statului își vor face treaba după ce vom scoate la suprafață aceste furăciuni și o să vă arăt câteva lucruri în această seară, repet, doar din informațiile publice și din ce am reușit noi să aflăm, dar vă dați seama când vom avea acces la toate contractele, la toate dosarele, la toate numirile din primărie pe criterii politice pentru că acolo, peste oamenii aceia profesioniști care există de ani de zile în primărie au fost aduși niște căpușe politice care nu au făcut altceva decât să sugă banii cetățenilor și absolut toate contractele sunt făcute în dauna cetățenilor și pentru mafioți. După cum vezi, ei se ceartă între ei acum și se toarnă unul pe altul, eu mă întreb însă de ce domnul Nicușor Dan nu a spus despre mafia imobiliară din sectorul 4 și sectorul 6 atunci când era primar, când putea să vorbească, acum se ascunde în spatele constituției că nu mai poate să vorbească. Înțeleg că i-a acoperit pe domnul Băluță și pe domnul Ciucu. A și spus că a colaborat foarte bine cu sistemul Nicușor Dan.

Cetățenii au deja acces la o serie de investigații care au apărut în spațiul public. Vreau să fac două precizări: Unu: în această seară am făcut o plângere la poliție împotriva unui cetățean care m-a amenințat pe pagina de socializare, nu pot să reproduc integral tot ce a scris, dar mi-a spus că de abia așteaptă să facă ceva pe mormântul meu și să îmi înfigă lumânările în mormânt. Este un domn care poartă uniformă militară, care poartă armă, înțeleg din fotografii că lucrează în armată, am făcut plângere și sper ca autoritățile să își facă treaba. Și a doua precizare pe care vreau să o fac este că ANI a publicat declarațiile de avere, și ce să vezi, tocmai la candidata Anca Alexandrescu ANI a omis să scaneze o pagină din mijlocul declarației de avere, fix pagina în care apăreau cele două credite pe care le am la bancă. Desigur că reprezentantul nostru în Biroul Electoral Municipal a sesizat acest lucru la BEC.

Exemplu de jaf la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu: Pentru că ai spus că le este frică de mine, au de ce să le fie frică, și îți dau un exemplu. Zilele trecute, prin intermediul domnului Peia, m-a contactat un domn care locuiește în strada Domnița Anastasia, la doi pași de Primăria Capitalei într-o clădire cu risc seismic care ar trebui reabilitată. Când am primit mesajele și documentele am zis că nu sunt adevărate. Am mers ieri acolo la fața locului, am și filmat, clădirea este lipită de Muzeul Gheorghe Tătărescu, care este lăsat în paragină, este al Primăriei Capitalei, este ceva îngrozitor, un monument istoric pentru care se aplicase pentru fonduri europene în PNRR. Este absolut fabulos ce am descoperit acolo. Vă puteți închipui că o clădire în centrul Bucureștiului, cred că erau 16 apartamente, cel mai mare apartament avea 50 metri pătrați, cred că două etaje, sunt refăcute de către compania de consolidări de la Primăria Capitalei condusă cred că de un domn de la PNL. Cât credeți că au propus în proiect că ar trebui să coste metrul pătrat? 5 mii de euro metrul pătrat. În proiect au pus ca un vas de veceu să coste 2000 de lei. Oamenii nu vor să fie de acord cu acest proiect pentru că ei trebuie să plătească jumătate din costuri, sunt oameni fără posibilități, pensionari cu venituri mici, chiar stătea și un artist acolo.

Ideea este următoarea: Pentru că s-au întârziat lucrările, pentru că oamenii evident că nu pot fi de acord cu aceste sume, pentru că nu pot să plătească jumătate, de ce, pentru că s-a schimbat legislația și dacă oamenii trei luni de zile nu plătesc este titlu executoriu, oamenii sunt executați și scoși din case. S-a schimbat legea și cei care aveau venituri mici, care erau scutiți de plata acestor cheltuieli nu mai sunt scutiți și dintr-o pensie de o mie și ceva nu poate să plătească cineva 2000 de lei pe lună pentru o rată pe 15 ani. Este imposibil. Dar, ce este cel mai grav este că vă dați seama niciodată UE când decontau cheltuielile nu ar fi acceptat o asemenea sumă – 5000 de euro pe metru pătrat. Pentru că în proiectul din PNRR erau alocați pentru consolidare 700 de euro plus TVA, restul erau pentru interioare și pentru refacerea clădirii, geamuri, etc. S-au pierdut banii din PNRR din cauza acestor discuții și tergiversări și astăzi suntem în situația în care vor fi plătite aceste cheltuieli din bani publici, pentru că banii europeni s-au pierdut.

