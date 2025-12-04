Departe de birouri, de comunicate seci sau de clipuri de campanie regizate, imaginea o surprinde pe Anca Alexandrescu în mijlocul bucureștenilor, alături de Luiz Lazarus și reporterul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, într-un cadru spontan, direct în stradă.

Mesajul transmis de Luiz Lazarus

Postarea lui Luiz Lazarus este însoțită de un mesaj mobilizator: „Câștigăm? Sau ce facem? Nu e loc de îndoială! Fortaaaa!!! Dreptate pentru București! Dreptate și Frăție!”.

Într-o altă mențiune legată de aceeași întâlnire din stradă, Luiz Lazarus a scris: „Anca Alexandrescu explică unor pesimiști ca dacă nu merg la vot nu au de ce să se lamenteze! Nu mai e loc de stat în casă! AA 11!”.

Reacțiile din mediul online

Comentariile la postare au fost, în majoritate, laudative și încărcate de îndemnuri de a merge la vot. Susținătorii au transmis mesaje de încurajare și apreciere pentru faptul că Anca Alexandrescu este prezentă în stradă, față în față cu alegătorii.

„Dacă bucureștenii nu se trezesc își merită soarta! Succes, Anca Alexandrescu!” a scris un comentator.

„Doamna Anca Alexandrescu primar general la București !” a mai scris un internaut

Cu toate acestea, au apărut și voci pesimiste.

„Îmi pare rău... Dar sistemul lucrează.. Anca pierde”, a scris un internaut.

Replica lui Luiz Lazarus nu a întârziat: „Zici? Eu sunt optimist pana in ultimul minut!”, răspuns care menține linia de optimism afișată în campanie.

Anca Alexandrescu, față în față cu Marius Tucă. Intrarea în cursa electorală este experiența vieții mele – VIDEO